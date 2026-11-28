Надежные гарантии безопасности для Украины включают сильную армию, членство в ЕС и финансирование послевоенного восстановления страны. Именно такие гарантии, похожие на те, которые дает членство в НАТО, хочет получить наше государство.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС. В то же время он считает недопустимым согласование с Россией вопроса о присутствии иностранных войск на украинской земле.

Каких гарантий безопасности хочет Украина

Среди условий гарантий безопасности для Украины Зеленский назвал сильную армию, вступление в Европейский Союз и финансирование послевоенного восстановления страны.

В целом наше государство добивается получения гарантий, подобных тем, которые оно имело бы, вступив в НАТО.

Эти гарантии, подчеркнул президент, должны быть связаны с прекращением огня и содержать четкие обязательства партнеров на случай нового нападения России.

"Мы должны иметь четкое понимание, что если Россия снова прибегнет к агрессии, некоторые из наших партнеров отреагируют. Но мы не знаем, как именно они будут реагировать. Для меня все должно быть четко, когда мы говорим о гарантиях безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что для Киева важно понимать, сколько стран отправят своих военных в Украину в рамках будущего мирного урегулирования.

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Согласовывать с агрессором присутствие иностранных войск в Украине – абсурдно

В ходе интервью Зеленский раскритиковал идею согласовывать с РФ присутствие войск союзников в Украине.

Страна-агрессорпостоянно подчеркивает, что выступает против размещения иностранных военных в Украине после окончания войны. Между тем президент Украинысчитает, что Москва не должна влиять на такие решения.

"Нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать составляющие этих гарантий с агрессором", – подчеркнул Зеленский в интервью BBC.

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Он провел параллель с военными базами США на Ближнем Востоке. Там, в странах, не входящих в НАТО, американцы разместили военных, системы Patriot и другие средства обороны, не интересуясь, не возражает ли против этого Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, также Зеленский ответил, были ли сигналы от Трампа относительно членства Украины в НАТО.

Кроме того, глава государства передал через Рютте сигналы Трампу.