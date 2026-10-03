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Зеленский обратился к Трампу с просьбой о введении новых санкций против РФ и Китая: что послужило причиной

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Зеленский обратился к Трампу с просьбой о введении новых санкций против РФ и Китая: что послужило причиной
Зеленский просит ввести санкции. Источник: Пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, причастных к разработке спутниковой сети "Рассвет". По словам Зеленского, эта система должна конкурировать со Starlink компании SpaceX.

Украинский президент заявил, что несколько раз поднимал этот вопрос перед Трампом, в частности во время недавней встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Financial Times.

Зеленский просит ввести санкции

По словам Зеленского, он "несколько раз" просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против организаций, участвующих в разработке "Рассвета".

Об этом украинский президент говорил, в частности, во время недавней встречи с американским коллегой в Нью-Йорке. По информации Financial Times, речь идет о российских и китайских компаниях, которые, по словам Зеленского, причастны к созданию спутниковой сети.

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Что известно о "Рассвете"

"Рассвет" позиционируется как спутниковая сеть, призванная конкурировать с системой Starlink Илона Маска.

Зеленский заявил, что над соответствующей технологией Россия работает совместно с Китаем.

По его словам, "Рассвет" может заработать "до конца года, начиная со следующего года".

Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров президенты обсудили войну России против Украины и возможность договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, команды Украины и США работали над организацией встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Стороны также прорабатывали содержание предстоящих переговоров.

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