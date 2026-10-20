Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи

18.10.2026 23:44 162,8 т.

Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

19.10.2026 23:14 147,7 т.

Еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай выдвинет территориальные претензии к России. Интервью с Кулебой

19.10.2026 07:00 114,1 т.

"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео

18.10.2026 18:44 100,5 т.

В ПриватБанке рассказали, действительны ли доллары 1996 года: принимают ли обменники и банки такие купюры

19.10.2026 00:16 88,1 т.

В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

18.10.2026 23:14 83,1 т.

С украинцев будут списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счета

18.10.2026 22:28 78,4 т.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена