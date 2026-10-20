Зеленский повышает ставки в отношениях с США
Итак, президент Украины Владимир Зеленский выбрал в отношениях с США стратегию повышения ставок.
Далее текст на языке оригинала.
Я особисто вважаю, що це єдино можлива і гідна стратегія для тієї України, яка сформувалася всіма нашими народними зусиллями за роки Великої війни.
І тут нема стосовно чого мусолити слова і розводити дебати.
Альтернатива для України – знову стати пішаком світової політики – нам не підходить, незалежно від того, любите ви чи я Зеленського чи терпіти його не можете...
Все буде добре. І все буде Україна. Працюємо.
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