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Блог

Андрей Клименко
Андрей Клименко

Главный редактор BlackSeaNews

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
3,0 т.
Блог |

Зеленский повышает ставки в отношениях с США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Анкаре. Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Итак, президент Украины Владимир Зеленский выбрал в отношениях с США стратегию повышения ставок.

Далее текст на языке оригинала.

Я особисто вважаю, що це єдино можлива і гідна стратегія для тієї України, яка сформувалася всіма нашими народними зусиллями за роки Великої війни.

І тут нема стосовно чого мусолити слова і розводити дебати.

Альтернатива для України – знову стати пішаком світової політики – нам не підходить, незалежно від того, любите ви чи я Зеленського чи терпіти його не можете...

Все буде добре. І все буде Україна. Працюємо.

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Источник:Facebook Андрея Клименко
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