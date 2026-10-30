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Зеленский передал Путину "определенные сигналы" через лидеров Финляндии и Норвегии

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Зеленский передал Путину "определенные сигналы" через лидеров Финляндии и Норвегии
Зеленский передал Путину сигналы о предстоящих переговорах. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Стере передать российскому диктатору Путину определенные сигналы. Их телефонный разговор с главарем Кремля был заранее согласован с украинской стороной.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге с журналистами. По его словам, Стубб и Стере во время разговора с Путиным донесли те позиции и послания, которые Зеленский просил передать.

Звонок Стубба и Стере Путину был согласован с Киевом

Тихий отметил, что телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным был предварительно согласован с Украиной во время встречи в Осло.

"Президент Украины просил своих коллег из Финляндии и Норвегии озвучить определенные сигналы Путину. Они озвучили эти сигналы, позиции, донесли те вещи, которые президент просил донести, поэтому этот звонок был скоординирован", – сказал пресс-секретарь.

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Он отметил, что Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией и непосредственно заинтересованы в собственной безопасности, поэтому выступают партнерами Украины в мирных усилиях.

В МИД призвали Европу согласовывать с Киевом контакты с Кремлем

Тихий подчеркнул, что Украина не выступает против дипломатических контактов европейских государств с Россией, если они являются частью согласованных усилий. Пресс-секретарь призвал других европейских лидеров согласовывать с Киевом контакты с российским руководством.

"Мы против любых нескоординированных, самодеятельных звонков, ради неизвестно чего. Если хотите помочь дипломатическим усилиям, хотите помочь мирному процессу, пожалуйста, проконсультируйтесь с Украиной, согласуйте, обсудите, найдем способ, как вас привлечь", – подчеркнул пресс-секретарь МИД.

По его словам, сами по себе разговоры с российским руководством не приносят пользы, если они не являются частью единой скоординированной стратегии.

Напомним, телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным состоялся 27 октября перед запланированными дипломатическими встречами в Абу-Даби. Европейские лидеры передали главе РФ сообщения о будущих переговорах по завершению войны в Украине. Инициатива проведения переговоров исходила от финской и норвежской сторон и была согласована с Украиной.

После разговора с российским диктатором Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили итоги переговоров с российским руководителем, а также дальнейшие дипломатические усилия с участием Украины, США, Европы и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в телефонном разговоре со Стуббом и Стере Путин снова озвучил привычный набор кремлевских прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и предоставить России право решать, кто может присоединяться к НАТО. Все эти требования Путин назвал "коренными причинами" агрессии против Украины, а их "решение", по версии диктатора, должно стать "предпосылкой" для любых мирных переговоров. 

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