Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября, во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром подарил последнему исторические газеты, в которых упоминается прадед нынешнего венгерского премьера. Дело в том, что Эрьош Лайош работал окружным нотариусом в Мукачеве.

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Мадяр назвал этот подарок особенным. О подарке от Зеленского он рассказал после встречи с украинским лидером.

Что рассказал Мадяр

"Благодарю за особый подарок от господина президента. Вчера в парламенте я сообщал, что мой прадед был нотариусом в Мукачево. Президент Украины передал мне газеты за 1942 год, в которых писали о моем прадеде, который приехал в Мукачево из Яна (село в Румынии, расположенное на расстоянии 244 км к северо-востоку от Бухареста, – OBOZ.UA)", – рассказал премьер-министр Венгрии.

Он добавил, что именно из-за этой родственной связи "Закарпатье очень близко" Петеру Мадяру.

Ранее венгерский чиновник приезжал на могилу своего прадеда – она находится в селе Добоз в медье Бекеш на юго-востоке Венгрии. Он рассказал, что его прадед Эрьош Лайош вернулся в Добоз именно из Мукачево в Закарпатье, где работал окружным нотариусом.

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Что интересно – деревянное надгробие на могиле господина Лайоша собственноручно изготовил Эреш Пал, дед нынешнего премьер-министра.

Что еще было на встрече Мадьяра и Зеленского

Отдельно Петер Мадьяр пригласил Владимира Зеленского посетить Будапешт. Украинский лидер в ответ на вопрос о том, посетит ли он Будапешт, ответил, что это зависит от венгерской стороны.

"С уважением приглашаем президента, если позволяет его время, посетить Будапешт", – в свою очередь сказал Петер Мадьяр.

По его словам, Украина и Венгрия в последние недели достигли определенных договоренностей по вопросам, которые предыдущее венгерское правительство использовало для обострения отношений между странами. В частности, достигнуты договоренности по вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

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