Перед своей поездкой во Флориду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время него стороны согласовали важные сигналы для президента США Дональда Трампа.

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Основное внимание они сосредоточили на усилении украинской ПВО, в частности, на поставках перехватчиков для систем Patriot. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает ТСН.

"Не исключаю, что господин Рютте уже поговорил с президентом Зеленским. Я присутствовал при разговоре накануне поездки генерального секретаря НАТО в США, когда президент Зеленский вместе с Рютте сверяли часы, координировали сигналы, которые следует довести до сведения президента США", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что средства противовоздушной обороны остаются одним из главных приоритетов Украины на международном уровне. Поэтому ракеты для систем Patriot являются одним из ключевых вопросов, который поднимал президент Зеленский.

Сибига уверен, что Марк Рютте также обсуждал это с Дональдом Трампом. Министр анонсировал дальнейшие дипломатические контакты с руководством Альянса уже в ближайшее время.

"Перед нами важные мероприятия по линии НАТО: в ближайшее время состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе и соответствующий Совет Украина – НАТО. Я приглашен на это мероприятие и в рамках своего пребывания также встречусь с генеральным секретарем НАТО", – сообщил он.

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Отдельно Сибига отметил, что Владимир Зеленский и Марк Рютте регулярно проводят прямые переговоры, их контакты не ограничиваются протоколом. По его словам, лидеры выходят на связь в любое время и при любых обстоятельствах, когда нужны поддержка, обмен мнениями или важные решения.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам встречи президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте оба лидера сделали согласованное заявление. В нем содержался призыв к России воздержаться от расширения войны и отмечалась важность скорейшего установления мира.

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Несколько часов спустя Трамп опубликовал заявление, в одностороннем порядке отредактированное им: согласно поправке президента США, избегать действий, ведущих к эскалации и расширению войны, должна также Украина.