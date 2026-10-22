Зеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не прибегнет к применению ядерного оружия. Он объяснил это тем, что иначе страна-агрессор потеряет всех союзников, в частности США и Китай.

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Также применение ядерного оружия могло бы создать опасный прецедент, что привело бы к его повторному использованию в других конфликтах. Об этом он отметил в интервью Стивену Бартлетту.

Что сказал Зеленский

Глава государства отметил, что на фоне того, что оккупанты уже сделали, можно понять, что они способны на еще худшее. Однако, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не станет применять ядерное оружие, поскольку в таком случае они потеряют своих союзников, в частности США и Китай.

"После того, что они (россияне. – Ред.) уже сделали, каждому приходит в голову, что они могут совершить что-то еще хуже. Но на сегодняшний день я не думаю, что они рискнут применить ядерное оружие, потому что тогда, на мой взгляд, они этого не сделают. Я уверен, что у них не останется никаких союзников, включая такие страны, как Америка, Китай", – сказал президент.

По его словам, применение ядерного оружия создало бы опасный прецедент, который мог бы привести к его повторному использованию в других конфликтах.

Между тем глава государства объяснил, что Украина имеет дело с человеком и системой, которые будут держаться друг за друга до конца жизни диктатора Путина.

"Мы имеем дело с человеком и системой, которая до конца его дней будет держаться за него, а он – за нее, потому что только когда его жизнь закончится, он покинет Кремль и передаст, ну, физически передаст, естественным образом передаст власть", – подчеркнул Зеленский.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский объяснил, какие условия мирного соглашения с Россией считает приемлемыми. Так, замораживание войны на нынешних позициях может стать реальным способом ее завершения. Украина стремится как можно скорее прекратить боевые действия, однако не согласна с тем, чтобы Россия добивалась территориальных уступок с помощью давления и массированных атак.

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