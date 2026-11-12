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Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
180
Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. Видео
Польша начала военные учения стран Коалиции желающих. Источник: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне российских атак. Одной из главных тем переговоров стала подготовка к зимнему периоду и возможности Польши помочь украинской энергетической системе.

В частности, стороны рассмотрели варианты увеличения сообщения между странами для поставок топлива, а также обсудили дипломатические вопросы, ситуацию на фронте и европейскую интеграцию Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поздравил Дональда и всех поляков с Днем независимости, который был вчера. И мы всегда будем благодарны Польскому народу за поддержку нашей независимости и вклад в защиту жизней в Украине", – говорится в сообщении.

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Как Польша может помочь Украине пережить зиму

По словам президента, во время встречи с Дональдом Туском обсудили, как Польша может поддержать Украину в подготовке к зиме. Особое внимание уделили возможностям увеличения сообщения между двумя странами, в частности для поставок топлива.

Зеленский подчеркнул, что это может укрепить энергетическую устойчивость Украины в условиях российских ударов.

О чем еще говорили Зеленский и Туск

Среди других тем встречи были дипломатия, ситуация на фронте и российские атаки. Также стороны обсудили европейские вопросы и шаги, которые могут ускорить вступление Украины в Европейский Союз.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает членство в ЕС как одну из гарантий безопасности не только для себя, но и для всей Европы.

Польша начала военные учения стран Коалиции желающих

Отдельно президент Украины поблагодарил Туска за начало военных учений стран Коалиции желающих. Первый этап подготовки проходит именно в Польше.

По словам Зеленского, эти учения являются важным сигналом для построения надежной системы безопасности в будущем.

"Поблагодарил Дональда за начало военных учений стран Коалиции желающих: именно в Польше проходит первый этап подготовки. Это нужный сигнал, и мы рассчитываем, что это действительно поможет построить надежную безопасность в будущем. Спасибо!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. Он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Украины поприветствовал премьер Ирландии Михал Мартин.

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