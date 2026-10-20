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Зеленский обсудил с Рубио три ключевых вопроса для Украины: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото. Источник: Пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио по трем важным для Украины вопросам. Стороны обсудили перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность помочь и четкую позицию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал три ключевых вопроса беседы с Рубио

Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с Марко Рубио обсудили вопросы, имеющие важное значение для Украины.

Первым пунктом стали перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, необходимые для защиты жизни людей.

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Вторым вопросом стало раннее предупреждение о российских атаках с использованием баллистических ракет. Президент подчеркнул, что это жизненно важно для Украины.

Третьим пунктом стала ситуация вокруг Starlink и Starshield, которую, по словам Зеленского, необходимо восстановить.

"Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию", – отметил глава государства.

Президент отметил, что обсуждение проходило на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на завершение войны и прекращение убийств людей.

"Договорились, что в ближайшее время свяжемся снова, чтобы обменяться последней информацией. Спасибо, Марко, за конструктивный подход! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" – написал президент.

Зеленский обсудил с Рубио три ключевых вопроса для Украины: что известно

Пост. Источник: Скриншот

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