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"Зеленский не знает, о чем говорит": Трамп заявил, что Россия "ведет себя вполне нормально в отношении Украины". Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
276
"Зеленский не знает, о чем говорит": Трамп заявил, что Россия "ведет себя вполне нормально в отношении Украины". Видео
Дональд Трамп во время одной из встреч с Владимиром Зеленским. Иллюстративное фото

Президент США Дональд Трамп вновь взялся оправдывать государство-агрессора Россию и обвинять Украину. Не сумев заставить Киев капитулировать, республиканец заявил, что украинцев на переговорах якобы должен представлять другой президент.

Очередными скандальными высказываниями политик отличился 19 октября во время общения с медиа возле Белого дома. Как передает CNBC, Трамп допустил, что встретится с российским и китайским диктаторами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути окончания войны в Украине.

"Я сделаю все, что могу, чтобы прекратить войну, независимо от того, есть там кто-то или нет", – сказал американский президент.

На вопрос, кто ограничил доступ Украины к спутниковому интернету Starlink, он продолжил уверять, что ничего не знает, но "хотел бы это выяснить".

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Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. На слова последнего о том, что лидер Белого дома "оказался не на той стороне истории", Трамп ответил: "Зеленский не знает, о чем говорит".

Он вновь упомянул о своем "требовании" провести выборы. "Пришло время, чтобы от имени Украины переговоры вел кто-то другой", – сказал республиканец.

В то же время в действиях Российской Федерации Трамп никаких проблем не видит. "Россия, честно говоря, ведет себя нормально по отношению к Украине. Они не слишком много делают", – заявил президент Соединенных Штатов.

Он добавил, что "то же самое касается Китая" (возможно, Трамп имел в виду помощь Ирану в войне, но кто знает).

Американский президент уже традиционно пожаловался, что его предшественник передавал Киеву значительную военную помощь, но выгоды для Вашингтона от этого не было.

"Мы дали Украине многое. И знаете что? Мы дали Украине многое, а они не дали нам ничего. Запомните это. Мы дали им сотни миллионов долларов. Я дал им Javelin!" – возмутился политик.

Как писал OBOZ.UA, 19 октября Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией о возможной встрече лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и главаря РФ Владимира Путина.

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