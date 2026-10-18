"Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны": Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в "нежелании заканчивать войну", в частности, из-за новых ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Мол, президенту Владимиру Зеленскому стоило соглашаться на сделку еще два года назад, "а сейчас его страна лежит в руинах".
Также лидер Белого дома утверждает, что у Украины больше нет выходов к морю. Такой гневный пост Трамп опубликовал поздно вечером 18 октября (время по Киеву) в Truth Social.
Дополняется...
Читайте также
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!