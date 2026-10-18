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"Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны": Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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"Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны": Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение
"Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны": Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение. Источник: Скриншот видео пресс-службы Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в "нежелании заканчивать войну", в частности, из-за новых ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Мол, президенту Владимиру Зеленскому стоило соглашаться на сделку еще два года назад, "а сейчас его страна лежит в руинах".

Также лидер Белого дома утверждает, что у Украины больше нет выходов к морю. Такой гневный пост Трамп опубликовал поздно вечером 18 октября (время по Киеву) в Truth Social.

''Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны'': Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение

Полный текст сообщения (на языке оригинала). Источник: Скриншот Truth Social @realDonaldTrump

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