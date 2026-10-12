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"Зеленский не отклонил ни одного правдоподобного соглашения": на телеканале FOX раскритиковали Трампа за сотрудничество с Путиным. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
icon 1,7 т.
"Зеленский не отклонил ни одного правдоподобного соглашения": на телеканале FOX раскритиковали Трампа за сотрудничество с Путиным. Видео
Беседа в утреннем эфире. Источник: Скриншот ролика

В эфире утреннего шоу FOX & Friends ведущие Брайан Килмид и Рэйчел Кампос-Даффи поспорили по поводу политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России, возможные закупки российского дизельного топлива Соединенными Штатами и перспективы завершения войны. Килмид выступил против сближения Вашингтона с Москвой и подчеркнул, что именно Владимир Путин несет ответственность за продолжение боевых действий.

Об этом шла речь в эфире FOX News. Фрагмент беседы опубликовал в Facebook журналист Остап Яриш.

В ходе беседы Килмид раскритиковал обвинения в адрес украинского президента из-за отсутствия мирного соглашения. Он подчеркнул, что не было реалистичного плана, который Владимир Путин был бы готов поддержать и который мог бы действительно положить конец войне.

"Не было ни одной реалистичной, практической мирной инициативы, в которой Путин был бы готов участвовать и которая могла бы положить конец этой войне. Есть только один человек, ответственный за все это, — Владимир Путин. Точка", — сказал ведущий.

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Украина смогла вернуть часть территорий Донбасса после прогнозов о возможной потере региона.

Кампос-Даффи возразила ему, упомянув переговоры при посредничестве Турции и утверждение о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы отговаривал Зеленского от предложенного соглашения.

Килмид ответил, что это не меняет сути вопроса об ответственности России за войну.

Еще одной темой спора стали возможные закупки российского дизельного топлива Соединенными Штатами. Килмид обратил внимание на противоречие между такими закупками и законодательной инициативой сенатора Линдси Грэма, которая предусматривает тарифные меры в отношении покупателей российских энергоресурсов.

"Зеленский разочарован, потому что теперь все эти деньги утекут в Россию, которая без какой-либо провокации начала эту войну", — заявил ведущий.

Кампос-Даффи предположила, что причиной возможных закупок российского дизельного топлива стали украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

"Думаю, есть причина, по которой президент Трамп покупает дизельное топливо в России. И причина эта в том, что Зеленский продолжает подрывать нефтеперерабатывающие заводы", — сказала она.

Килмид, в свою очередь, защитил действия Украины, объяснив, что российские НПЗ обеспечивают функционирование военной машины, которая атакует украинские города и убивает мирных жителей.

"А ты можешь его за это обвинять? Это же военная машина, которая убивает его людей и бомбит жилые дома", — ответил он.

Кампос-Даффи напомнила, что Украина зависит от американской поддержки, и спросила коллегу, на чьей он стороне – США или Украины.

Ведущий также высоко оценил развитие украинских беспилотных технологий, которые позволяют наносить удары по объектам, обеспечивающим российскую армию ресурсами для ведения войны.

"То, как Украина благодаря инновационным дронам научилась уничтожать источники снабжения военной машины РФ, — это феноменально. Об этом будут писать ещё десятилетиями. Украина у нас на глазах модернизировала современную войну", — заявил Килмид.

Кампос-Даффи не согласилась с тем, что такие изменения можно оценивать однозначно положительно. Она заявила, что ежемесячно с каждой стороны гибнут по 30 тысяч молодых мужчин, и выступила против использования солдат в качестве подопытных при разработке военных технологий.

Килмид в ответ подчеркнул, что украинские удары являются реакцией на российские атаки, в частности ракетные обстрелы.

В конце дискуссии ведущий выступил против сотрудничества администрации Трампа с Москвой, назвав его потенциальной ошибкой американского президента.

"Сотрудничество с Россией стало бы самой большой ошибкой администрации Трампа. Путин — это Гитлер нашего поколения", — заявил Килмид.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о масштабной сделке по закупке дизельного топлива в России. В The Atlantic считают, что американцы практически не получат от нее пользы, а цены на дизель не снизятся.

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