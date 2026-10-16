Агентство Reuters со ссылкой на нескольких официальных лиц США сообщает, что распоряжение об ограничении работы Starshield якобы поступило из Белого дома. Кто именно отдал приказ, чиновники не уточнили, но отметили, что Пентагон получил указание "сверху" замедлить работу Starshield для украинских военных. Ранее Белый дом такую информацию опровергал.

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Между тем Дональд Трамп дал интервью Newsmax и прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина продолжит атаки на российские НПЗ.

"Зеленский – не тот человек, с которым нам легко иметь дело. … Я думаю, что если Украина в конце концов и заключит какое-то мирное соглашение, то сделает это не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но на самом деле не хочет.

Он снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, и все, чего он этим добивается, – это повышение мировых цен на нефть. Это позор. Когда он наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, где производят дизельное топливо, он не приносит миру пользы.

И, честно говоря, Зеленский уже давно находится у власти. Недавно я посмотрел интервью с молодой женщиной из Украины, и она сказала: "Президент Зеленский разрушил нашу страну. Президент Зеленский отнял у нас наших мужчин. Наши мужчины остались без ног, без рук. Многие из них находятся в психиатрических лечебницах или погибли.

Украине нужны выборы. Ведь никто не скажет мне, что народ Украины доволен тем, что ракеты попадают в их многоквартирные дома. Но вот в чем правда: Россия – огромная страна, и она может потерять миллион человек, потому что у нее еще есть много миллионов. У Украины же нет таких человеческих ресурсов".

Между тем до выборов в США осталось две недели.

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