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Зеленский назвал страны, которые помогли Кремлю обойти санкции. Видео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 7,2 т.
Зеленский назвал страны, которые помогли Кремлю обойти санкции. Видео
Президент Украины. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает получать помощь от ряда государств, что позволяет Кремлю обходить санкционные ограничения. Среди таких стран он назвал Китай и Индию.

Также глава государства упомянул Иран в контексте передачи военных технологий и опыта применения дронов. Об этом Зеленский заявил в видеокомментарии испанскому изданию El País.

Россия использует международные связи для того, чтобы сохранить доступ к ресурсам и технологиям, необходимым для продолжения войны.

"Китай, Индия и другие страны действительно очень помогают ей обходить санкции. Это правда, и мы должны быть откровенными в этом", — сказал Зеленский.

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Россия получает от партнеров оборудование, необходимое для военного производства. Отдельно глава государства упомянул Иран, который, по его словам, помогает Москве технологиями и передает опыт ведения войны, в частности в сфере беспилотников.

"Они также помогают с оборудованием, а иранцы, знаете, помогают со всеми этими знаниями об этой войне, с опытом использования дронов", — заявил президент.

Президент заявил, что усиление контроля за такими поставками может напрямую повлиять на возможности РФ по производству вооружений.

"Каждый российский дрон реально можно остановить ещё на производственной линии. Нужна политическая воля этих стран", — сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна одновременно испытывает пять моделей дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Одну из разработок страна планирует произвести в количестве около 400 единиц до конца октября, тогда как четыре другие модели еще проходят испытания.

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