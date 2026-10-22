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Зеленский назвал главную цель Путина в войне против Украины

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Зеленский назвал главную цель Путина в войне против Украины
Зеленский назвал главную цель Путина. Источник: Скриншот / The Diary Of A CEO

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не ограничивается стремлением удержать уже захваченные украинские земли. По его словам, главарь Кремля не отказался от свой первоначальной цели – установить полный контроль над всей территорией Украины.

Украинский президент также подчеркнул, что потенциальные изменения в политическом ландшафте США сами по себе не способны нивелировать риски. Об этом Зеленский рассказал в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO.

Планы Путина и ситуация на фронте

По мнению Зеленского, российский диктатор фактически никогда не отказывался от идеи полной оккупации Украины. При этом в Кремле не поменяли свои планы несмотря на ряд военных неудач на фронте.

Говоря о текущем положении дел, Зеленский отметил, что на данный момент под контролем РФ находится порядка 18-19% территории государства.

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Политическая смена в США не гарантирует безопасность

Также Зеленский затронул вопрос партнерских отношений с Соединенными Штатами. По его словам, потенциальные политические изменения в США сами по себе не способны нивелировать риски продолжения российской агрессии.

Украинский президент подчеркнул, что сменяемость власти или сдвиги в внешней политике США не устраняют угрозу повторной или дальнейшей российской агрессии против Украины.

В то же время он добавил, что неважно, кто будет президентом Соединенных Штатов, пока руководить Россией продолжает Путин.

Напомним, Зеленский рассказал, что для восстановления после войны в Украине нужно вернуть 9,5 млн граждан, которые оставили свои дома и сейчас находятся за границей. По словам президента, они нужны стране, чтобы строить ее будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия поддержала проведение трехсторонней встречи на уровне представителей Украины, США и РФ. Американская сторона предлагает организовать такие переговоры как можно скорее.

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