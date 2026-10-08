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Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров
Зеленский привёл пример Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что превосходство Украины в воздухе может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он призвал США помочь защитить украинское воздушное пространство и предоставить необходимые возможности Starlink.

По словам главы государства, у Соединенных Штатов уже есть ресурсы для такой помощи. Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский призвал США помочь Украине получить преимущество в воздухе

Отвечая на вопрос журналистки, Зеленский привел пример Израиля, который полностью контролировал небо над Ираном. По словам президента, когда партнерам нужны соответствующие возможности, они могут их использовать.

"Дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать там", — заявил Зеленский, добавив, что при таких условиях Путин сядет за стол переговоров.

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Президент убежден, что у США уже есть необходимые возможности, чтобы помочь Украине добиться превосходства в воздухе.

Китай разрабатывает альтернативу Starlink для России

Зеленский также заявил, что Китай близится к созданию альтернативы Starlink, которую передает России. Украина обсуждает эту угрозу со своими партнерами.

По словам президента, европейские страны также разрабатывают подобные системы и готовы помогать Украине. Однако пока они еще не настолько близки к достижению необходимого результата.

Зеленский назвал промедление с оказанием помощи на фоне китайских разработок для России нежеланием действовать, а не дипломатическим тупиком.

Напомним, США предложили Украине и России провести трехстороннюю встречу до конца октября. Речь идет о переговорах на техническом уровне, и президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил американцам, что "наша сторона готова поддержать" такое предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кремле заявили о готовности России возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины и США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Москва якобы рассчитывает на новую встречу в ближайшее время (это было в сентябре) и сохраняет открытость к продолжению диалога.

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