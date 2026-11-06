Зеленский: есть информация от разведки, что готовится новый удар РФ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация – митинг украинцев за границейСтрана ЕС решила принять больше беженцев из Украины: где их хотят поселитьГенералу Дуке избирают меру пресечения по делу "Карфаген": заседание стало скандальным, еще одного фигуранта взяли под стражуГенералу Дуке избирают меру пресечения по делу "Карфаген": заседание стало скандальным, еще одного фигуранта взяли под стражуМинистр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot УкраинеМинистр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot УкраинеВ аварии погиб 20-летний чемпион Европы и солдат Службы безопасности Президента УкраиныВ аварии погиб 20-летний чемпион Европы и солдат Службы безопасности Президента Украины"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи КиевуИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаДвух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будетДвух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будетНа фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общиныНа фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Зеленский: есть информация от разведки, что готовится новый удар РФ

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
6,7 т.
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фото
Владимир Зеленский. Иллюстративное фото

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине. По данным разведки, враг планирует атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 6 ноября. "Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет", – призвал он.

По словам главы государства, Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к защите от российских ударов, но это непросто.

"Нужны перехватчики для "Пэтриотов", каждая договоренность – важна, каждый день в поставках – очень важен. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", – подчеркнул президент.

Читайте также
Эдуард РубинЭдуард Рубин
21,7 т.
"Карфаген должен упасть": кто действительно дал команду ломать мафию в погонах
21,7 т.
"Карфаген должен упасть": кто действительно дал команду ломать мафию в погонах
Александр КиршАлександр Кирш
13,3 т.
Для содействия переговорам с США и РФ предлагают арестовать руководителя делегации Украины
13,3 т.
Для содействия переговорам с США и РФ предлагают арестовать руководителя делегации Украины
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
12,6 т.
Зачем Зеленский заговорил о выборах онлайн?
12,6 т.
Зачем Зеленский заговорил о выборах онлайн?

Он добавил, что российская тактика заключается в уничтожении электросетей, трансформаторов, распределительных устройств. Именно поэтому даже при достаточной генерации в части регионов. Это решается ремонтами, и здесь важна скорость.

"Сегодня обсудили с премьер-министром, как можно дополнительно стимулировать ремонтные бригады, энергетиков, железнодорожников, работников коммунальных предприятий – всех, кто фактически 24/7 работает ради людей. И также боремся за поставки ракет для ПВО. Страны, которые могут помочь, очевидны. Соединенные Штаты прежде всего", – сказал Зеленский.

Гарант также сообщил, что провел разговор с командой, которая занимается нашими дальнобойными ударами по территории агрессора. "Будут России наши ответы", – заверил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением в регионах и ликвидации последствий российских ударов. Самой сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

Во время совещания также обсудили восстановительные работы, привлечение дополнительных бригад и помощь международных партнеров.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыПВОРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!