Президент Украины Владимир Зеленский рассказал военным командирам, что хочет полного уничтожения Крымского (Керченского) моста. Сейчас украинская сторона готовит новые удары по сооружению, которое соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph. Атака 18 ноября стала первой успешной попыткой Украины разрушить Крымский мост с начала полномасштабного вторжения России.

"Президент хочет, чтобы он был полностью уничтожен", – сказал один из собеседников журналистов.

Операция состояла из семи этапов и предусматривала использование 11 различных систем вооружения. Сначала украинские военные должны были ослабить российскую оборону вокруг объекта, а затем нанести удары непосредственно по конструкции.

К операции присоединилась ракетная бригада Военно-морских сил Украины, вооруженная отечественными ракетами "Нептун". Вскоре после полуночи 18 ноября мобильные пусковые установки вывели на заранее подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины.

Оттуда военные выпустили значительное количество ракет, после чего оперативно покинули позиции, чтобы избежать возможного ответа российских сил. Тем временем по мосту продолжали работать другие подразделения ВСУ.

Примерно в два часа ночи ракетная бригада получила информацию о разрушении части автомобильного полотна и одной из опорных арок. Узнав о результатах атаки, военные решили отпраздновать успех.

РЕКЛАМА

"Конечно, мы выпили немного пива", – рассказал один из планировщиков операции.

При этом основной целью ракет "Нептун" был железнодорожный пролет моста, укрепленный для прохождения тяжелых грузовых поездов. Поэтому уже следующей ночью украинская ракетная бригада повторно атаковала сооружение, нанеся дополнительные повреждения железнодорожной части.

Только после второго ракетного залпа военные узнали, что соответствующий приказ лично отдал Владимир Зеленский.

В издании также напомнили, что Крымский мост Россия построила после незаконной аннексии полуострова в 2014 году. В 2018 году российский диктатор Владимир Путин лично принял участие в открытии переправы, проехав по ней за рулем грузовика.

Главные истории дня

Сооружение имеет важное военно-логистическое значение для России, поскольку обеспечивает сообщение с оккупированным Крымом и используется для снабжения российских войск. Именно поэтому его разрушение может осложнить обеспечение оккупационных подразделений на полуострове.

Отдельно журналисты обратили внимание на развитие украинских ракет "Нептун". Сначала их разрабатывали как противокорабельное оружие, а позже создали модификацию для поражения наземных целей. В материале также упоминается дальнобойная версия ракеты, способная поражать цели на расстоянии до 1000 км.

РЕКЛАМА

Один из источников издания отметил, что использование этих ракет уже не ограничивается отдельными направлениями.

"Это больше не секрет, что мы запускаем ракеты во всех направлениях", – сказал собеседник The Telegraph.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что удар по Крымскому мосту продемонстрировал способность Украины самостоятельно наносить удары на большие расстояния. Однако, несмотря на стремительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, его дальнейший рост оказался под угрозой из-за нехватки финансирования, кадрового дефицита и постоянных российских обстрелов.