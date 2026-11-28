Сохранение независимости антикоррупционных органов требует не безусловной защиты их руководства, а открытости, добропорядочности и ответственности перед обществом.

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Такое мнение высказал эксперт Алексей Буряченко.

По его словам, создание НАБУ и САП стало одним из важнейших институциональных достижений Украины после Революции Достоинства, поэтому сегодня крайне важно сохранить эти органы и их эффективность.

"Но сохранить их можно не путем замалчивания проблем, игнорирования общественно значимых вопросов или безусловной защиты руководства, а путем очищения от тех, кто своим поведением дискредитирует высокие стандарты антикоррупционной деятельности", – подчеркнул эксперт.

По мнению Буряченко, поведение Семена Кривоноса и Александра Клименко наносит репутационный ущерб добропорядочным детективам НАБУ и прокурорам САП, которые не должны становиться заложниками решений своих руководителей. Эксперт призвал глав антикоррупционных органов дать исчерпывающие ответы на все обоснованные претензии в их адрес.

"Люди, неспособные развеять обоснованные сомнения в собственной добропорядочности, не имеют морального права возглавлять органы, призванные бороться с коррупцией. Такие руководители должны уйти, чтобы не поставить под угрозу будущее самих институтов", – отметил Буряченко.