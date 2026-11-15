"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился, как команда Мелании Трамп подключилась к организации гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области. Получив информацию о ситуации в оккупированном городе, первая леди США предложила лично содействовать переговорам, что в итоге помогло согласовать эвакуацию украинских граждан.

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Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-каналеДмитрия Гордона. Омбудсмен также поделился подробностями подготовки гуманитарной миссии и сотрудничества с американской стороной.

О гуманитарной катастрофе в Олешках он начал получать сообщения от украинцев в конце февраля 2026 года. Люди жаловались на отсутствие еды, питьевой воды, медикаментов и доступа к медицинской помощи. Кроме того, город был фактически заблокирован, а попытки выехать самостоятельно представляли смертельную опасность из-за заминированных территорий.

Омбудсмен обратился в Международный комитет Красного Креста, начал переговоры с российской стороной и привлек международных партнеров к информированию о ситуации. Однако в течение нескольких месяцев найти действенный механизм спасения людей не удавалось.

Переломным моментом стало вмешательство команды первой леди США. Лубинец рассказал, что в сентябре 2026 года с ним связался Марк Бекман – руководитель переговорной команды Мелании Трамп и ее эксклюзивный советник. Он попросил украинского омбудсмена предоставить информацию о ситуации в Олешках.

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"Мелания Трамп узнала о гуманитарной катастрофе в Олешках, и вот она предложила, может ли она как-то подключиться к переговорам, запустить что-то новое", – пересказал Лубинец разговор с представителем американской команды.

Омбудсмен отметил, что передал необходимую информационную справку, после чего получил сообщение о готовности первой леди США подключиться к процессу.

"Мелания Трамп готова подключиться и сразу предлагает трехсторонний формат переговоров по Олешкам", – рассказал он.

В результате переговоры проходили с участием представителей Украины, России и американской стороны. Украинскую делегацию возглавил Лубинец, российскую – уполномоченная по правам человека Татьяна Лантратова, а от США процесс сопровождал Марк Бекман.

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Результатом переговоров стало отдельное соглашение о запуске гуманитарной миссии в Олешках при посредничестве Мелании Трамп. В документе подробно прописали обязательства сторон, логистический маршрут, режим тишины, порядок его контроля и время проведения каждого этапа операции.

Лубинец подчеркнул, что документ подписали на украинском и русском языках, а его экземпляры передали также американской стороне для контроля.

Окончательно условия миссии согласовали 23 октября во время очередного обмена пленными, когда Украина вернула 270 защитников. После этого Мелания Трамп публично объявила о запуске гуманитарной операции.

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Непосредственно в Олешки украинская делегация отправилась 29 октября. Маршрут пролегал через Беларусь, российскую Анапу и временно оккупированный Крым. Такое решение приняли после консультаций с военными и разведывательными органами, поскольку прямой путь с подконтрольной Украине территории был слишком опасным из-за минирования и близости к линии фронта.

В Олешках омбудсмен находился четыре с половиной часа. Там украинская делегация передала гуманитарную помощь, в том числе продукты, медикаменты, питьевую воду и топливо для генераторов. Также организовали эвакуацию людей, пожелавших уехать.

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Отдельно Лубинец рассказал, что во время миссии удалось вывезти 105 домашних животных. Для перевозки людей использовали машины скорой помощи, часть эвакуированных по рекомендации врачей оставили на лечение в Симферополе.

Омбудсмен также объяснил, что не будет разглашать количество людей, которые выехали в Украину, Россию или остались в Олешках. Ведь это было отдельной договоренностью между сторонами, чтобы не превращать гуманитарную операцию в политическое состязание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время встречи с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец оказался за одним столом с российским омбудсменом Яной Лантратовой. Он объяснил, что рассадку определял протокол Белого дома, а не украинская делегация.