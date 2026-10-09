"Заявление Рубио о "тупике" в переговорах по Украине было неверно истолковано": конгрессмен объяснил, почему

Государственный секретарь США Марко Рубио, говоря о "стратегическом тупике" в войне России против Украины, не призывал Киев сдаваться и не заявлял, что Украина проигрывает. Слова Рубио были неверно истолкованы, а сам госсекретарь лишь описал ситуацию на поле боя.

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Об этом заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншо на брифинге для журналистов. По его словам, и Рубио, и президент Украины Владимир Зеленский правы, поскольку нынешнюю ситуацию на фронте действительно можно назвать "тупиком", но изменить её можно, усилив давление на Россию.

Неправильное толкование слов

По мнению Креншо, никто не должен обижаться из-за слов Рубио о "тупике".

"Думаю, здесь произошло некоторое неверное толкование его слов. Полагаю, и Зеленский, и Рубио правы. Я считаю, что государственный секретарь Рубио просто констатирует очевидное", — сказал Креншо.

Он отметил, что с военной точки зрения нынешнюю ситуацию в войне России против Украины можно охарактеризовать как "тупик". В то же время, по словам Креншо, Зеленский также прав, когда говорит о необходимости изменить динамику войны и усилить рычаги влияния на Россию.

"В то же время Зеленский также прав, когда говорит, что для изменения динамики такого тупика нужно усиливать рычаги воздействия. И мы полностью с этим согласны", – заявил конгрессмен.

Рубио не призывал Украину сдаваться

Креншо подчеркнул, что слова Рубио не означают призыва к капитуляции Украины.

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"И мне кажется, что слова Рубио несколько неверно интерпретировали. Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина потерпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя", — сказал конгрессмен.

По его словам, представители США стремятся изменить ситуацию таким образом, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и перейти к содержательному диалогу.

"Мы все здесь на одной стороне. Пытаемся изменить динамику этой ситуации, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог. Очевидно, до сих пор он этого не сделал", – заявил Креншо.

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Иногда нужно идти на эскалацию, если имеешь дело с агрессором

Креншо также заявил, что поддерживает попытки убедить Илона Маска вновь включить Starlink для Украины. Кроме того, конгрессмен выступает за введение жестких санкций против России.

"Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, так что, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не так ли? Все это усиливает наши рычаги влияния", — сказал он.

Креншо также обратился к Илону Маску и заявил, что иногда для снижения напряженности в будущем нужно сначала усилить эскалацию.

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"И если бы Илон был здесь, я сказал бы ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию (ведь он ее опасается), чтобы впоследствии снизить напряженность. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным задирой", – сказал конгрессмен.

Что предшествовало

Ранее Марко Рубио заявил в интервью греческому изданию Kathimerini, что в настоящее время переговоры не дают перспектив урегулирования войны в Украине.

По словам госсекретаря США, война России против Украины оказалась в "стратегическом тупике", выйти из которого можно либо путем переговоров, либо через дальнейшую эскалацию.

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Рубио также заявил, что дипломатические усилия США пока не привели к результату, поскольку Россия требует полного контроля над Донбассом, а Украина отвергает это требование.

"В настоящее время нет перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы достичь этого. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но до сих пор эта цель остается недостижимой, поскольку россияне выдвигают условие полного контроля над Донбассом, которое Украина отвергает как неприемлемое", — сказал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубиоо дипломатическом тупике в мирных переговорах. Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Россию, а не обсуждать с ней возможные экономические проекты.