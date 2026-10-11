''Заявление об энергетическом перемирии стало для меня новостью'': Зеленский озвучил свою позицию по поводу заявления Трампа

11 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Он заявил, что новость о такой договоренности стала для него неожиданностью.

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Об этом глава государства рассказал изданию Axios. По словам Зеленского, Украина готова к перемирию, если на него согласится Россия.

"Если россияне согласятся на прекращение огня в энергетической сфере, Украина также согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем", – сказал президент.

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил объявленное Трампом энергетическое перемирие с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы Россия также его поддержала. Ожидаем подробностей от американской стороны", – написал глава государства. Он добавил, что Украина полностью поддерживает шаги, направленные на деэскалацию, защиту жизни, прекращение войны и обеспечение прочного мира.

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Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что энергетическое прекращение огня уже вступило в силу, а Украина и Россия якобы согласились на него. Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил о "чрезвычайно успешном" разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента США, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Трамп утверждал, что Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, а еще 500 тыс. тонн – в ноябре. В Кремле также сообщили, что во время беседы лидеры стран обсудили урегулирование войны России против Украины.

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