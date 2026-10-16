Украина нуждается в безоговорочной поддержке. Ведь ставки в этой войне выходят далеко за пределы нынешних границ Украины – речь идет о безопасности всей Европы.

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Не стоит обманывать себя иллюзиями: хотя война идет между Украиной и Российской Федерацией, ее последствия выходят далеко за пределы территорий этих двух государств.

Инциденты, затрагивающие безопасность Румынии и Болгарии – в частности, случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство стран-членов НАТО и ЕС, – свидетельствуют о том, что эта угроза не является чем-то отдаленным. К тому же безопасность судоходства в Черном море – это вопрос, который непосредственно касается всех прибрежных государств.

Россия не останавливается на границах Украины, когда демонстрирует свою силу и реализует долгосрочные цели.

Поэтому зададим себе простой вопрос: что с нами будет, если Украина потерпит поражение?

Республика Молдова станет еще более уязвимой перед российским давлением, а Румыния может столкнуться с гораздо более непосредственной военной и стратегической угрозой.

И хотя нет уверенности, что Россия нападет на Румынию, кто может гарантировать, что, достигнув желаемого в Украине, она снова не попытается расширить свое влияние и выдвинуть территориальные претензии?

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Может ли кто-то гарантировать, что завтра Россия не решит, что ей нужен "кусочек земли" и от нас?

История научила нас, что мир невозможно сохранить благодаря наивности, уступкам агрессору или отказу от тех, кто подвергается нападению. Прочный мир строится на солидарности, сдерживании и уважении к международному праву.

Поэтому поддержка Украины – это не благотворительность и не выбор между собственными интересами и интересами других. Это решение, которое напрямую касается безопасности Румынии, будущего Республики Молдова и стабильности всего европейского континента.

Главные истории дня

Украине необходимо помочь выстоять, защитить свою свободу и территориальную целостность. Россию следует остановить в ее политике агрессии и расширении сфер влияния в Европе.

Ведь мы не можем говорить о безопасной Европе, если позволяем одному государству силой навязывать свою волю соседям.

Сегодня поддержка Украины – это также защита нашей собственной свободы.

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