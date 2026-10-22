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Блог

Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

Новости политики / Мнения
Time to read2 мин
42
Блог |

Завод как взятка, или Об обысках у главы НБУ, "Карпатнафтохим" и братьев Веселых

Завод как взятка, или Об обысках у главы НБУ, "Карпатнафтохим" и братьев Веселых
Андрей Пышный. Фото иллюстративное. Источник: Facebook Андрея Пышного

Немного подробнее здесь. О заводе как взятке. Или о "Карпатнафтохиме", братьях Веселых и обыске у главы НБУ

Далее текст на языке оригинала.

Тож НАБУ провело ж обшук у голови НБУ Андрія Пишного. А шукають вони документи про "Карпатнафтохім" і про його спільні справи з покійним Іванчуком і вже відомим вам Веселим. Суть справи, за версією слідства: частка заводу як неправомірна вигода для службових осіб ОГП, АРМА і Офісу Президента. Підозр поки нікому не оголошено.

Як розвалили справу 2022 року. Завод "Лукойлу", за версією слідства, вивів у рф понад 5 млрд грн. Суд арештовує 100% і знімає арешт. ОГП передає справу в райвідділ поліції на Миколаївщині. Братський райсуд передає завод в АРМА, але АРМА майно не отримує. Слідство зупинене. 6 грудня 2023 арешт знято.

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1 грудня 2023 33% заводу зі статутною вартістю 765 млн грн переходять фонду "Геріон Ворлд" Андрія Веселого, ФОПа з Дрогобича. Слідство: "без фактичної сплати". Брат Василь з листопада 2024 – голова наглядової ради заводу, а з 2024 – радник наглядової ради державного Сенс Банку.

Ланцюжок, який описує слідство за показаннями 2 свідків: проблеми заводу вирішував нардеп Іванчук, як представник власників. Він звернувся до голови НБУ Пишного, свого однокурсника і колеги по фракції. Після цього сказав власникам: щоб розблокувати завод, передати частку Василю Веселому. Веселий "тісно пов'язаний" з ОП і Пишним. А Пишний з Єрмаком – співзасновники ГО "Відчуй" з 2011 року.

А сам завод зараз банкрутує. 92% вимог, 40 млрд грн, заявила кіпрська Fanlo, компанія з міткою "Слід країни: Росія". Це "борг", який "Лукойл" ще у 2016-му простив, а у 2017-му переписали на Fanlo. Поки йде банкрутство, бензин відвантажили в Дубай на 6 млн дол., оплачено 0,64 млн. Борги із зарплати – до 230 млн грн, перед бюджетом Калуша – 239 млн.

І ми знайшли дуже цікавий звʼязок арбітражного керуючого і ….того самого Веселого)))

1 жовтня ТСК проголосувала примусовий привід Веселого, який 18 червня терміново покинув країну і не повертається)

А 24 вересня відкрито кримінальне провадження щодо можливих неправдивих показань Пишного на ТСК.

Ось і вся історія. Простіше – відписали частину заводу на смотрящего від Єрмака, щоб його повністю не арештували, конфіскували чи передали у АРМА)

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Источник:Фейсбук Ярослава Железняка
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