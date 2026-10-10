''Сейчас не время ослаблять давление на Россию'': в Европе отреагировали на решение Трампа по поводу российского дизельного топлива

Европейские лидеры выступили против временного ослабления американских санкций в отношении российского топлива. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявили, что Россия не должна получать дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

Видео дня

Кая Каллас и Ульф Кристерссон опубликовали свои заявления в социальной сети X. Немецкое правительство также подтвердило неизменность своей позиции в отношении санкций против Москвы. В то же время в Евросоюзе готовятся к новому пакету ограничений, который, по словам европейских политиков, должен стать самым масштабным с начала полномасштабной войны.

Европа против ослабления

Кая Каллас подчеркнула, что Россия продолжает атаковать Украину и усиливает гибридные атаки против европейских стран, в частности государств ЕС и НАТО. По её словам, российские удары за два дня унесли жизни более 80 украинских гражданских лиц.

"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет", — заявила Каллас.

Она также сообщила, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС планируют утвердить крупнейший с начала войны пакет санкционных ограничений против России.

РЕКЛАМА

Позиция Германии

В субботу правительство Германии заявило, что продолжит соблюдать санкции против России из-за её войны против Украины. Такую позицию озвучил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус после заявления президента США Дональда Трампа о временном ослаблении американских ограничений на российское топливо.

"Федеральное правительство приняло к сведению решение США относительно поставок российского дизельного топлива", — отметил Корнелиус.

Он подчеркнул, что позиция Берлина остается неизменной. Германия продолжит работать с европейскими партнерами над новыми санкциями, поддерживать Украину и участвовать в дипломатических усилиях по поиску решения.

Главные истории дня

Канцлер Фридрих Мерц, посетивший Киев в минувшие выходные, неоднократно заявлял, что Германия не будет сокращать помощь Украине. Страна остается крупнейшим европейским донором украинского государства.

Швеция призывает оказывать давление

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также раскритиковал соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива. Он напомнил, что позиция Стокгольма остается неизменной с 24 февраля 2022 года.

"Мы сожалеем о соглашении США с Россией о поставках дизельного топлива, поскольку доходы от энергетики являются важным источником финансирования агрессивной войны России", — написал Кристерссон в X.

РЕКЛАМА

По его словам, Европа должна усиливать давление на Москву и увеличивать поддержку Украины. Он также призвал более активно противодействовать российскому теневому флоту и в конечном итоге использовать замороженные российские активы в интересах Украины.

Кристерссон подчеркнул важность координации действий между странами ЕС, США, Великобританией и другими международными партнерами. Он добавил, что свобода и суверенитет Украины остаются главным приоритетом внешней политики Швеции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как сенаторы-демократы раскритиковали соглашение Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.