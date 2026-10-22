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Денис Казанский
Денис Казанский

Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
171
Блог |

Вместо квартир переселенцам – пиар: как Луганская ОГА "пилит" деньги

Вместо квартир переселенцам – пиар: как Луганская ОГА "пилит" деньги
Фонд госимущества продал на аукционе в Тернопольской области двухэтажное здание. Источник: Фонд госимущества

Прочитал, что Фонд госимущества продал на аукционе в Тернопольской области двухэтажное здание площадью 560 кв. метров всего за 1,6 млн грн.

Далее текст на языке оригинала.

Судячи з фото, цей будинок можна було б легко переробити на житло для переселенців, які втратили домівки. Розмістити там хоча б 10-12 сімей, які гостро потребують квартир. Але натомість вирішили продати за досить смішні кошти.

Але головне навіть не це.

Вместо квартир переселенцам – пиар: как Луганская ОГА ''пилит'' деньги

Источник: Скриншот

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Нещодавно був корупційний скандал у Луганській ОДА, яка не контролює свою область, але при цьому продовжує розпоряджатися бюджетами та пиляти гроші. І там мене найбільше вразило, що ця структура витрачає на закупівлю реклами своєї діяльності та маркетингових послуг 3,2 млн грн (їх у підсумкуй розпилили).

Вместо квартир переселенцам – пиар: как Луганская ОГА ''пилит'' деньги

Источник: Скриншот

Тобто адміністрація-примара, яка існує фактично віртуально, замість того, щоб реально допомагати мешканцям Луганської області, які втратили свої будинки, витрачає на піар самої себе вдвічі більше грошей, ніж коштує будівля на 10 квартир.

Виявляється, за останні роки можна було б вже десятки сімей розселити на ті гроші, які чиновники виділяли на власний піар та розпилювали.

Щось неймовірне просто…

Вместо квартир переселенцам – пиар: как Луганская ОГА ''пилит'' деньги

Источник: Скриншот

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Дениса Казанского
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