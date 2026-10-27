"Со всей строгостью закона": Джейми Раскин предупредил нефтяные компании об ответственности за импорт российского дизеля

Член юридического комитета Палаты представителей США Джейми Раскин предупредил нефтяные компании о возможной ответственности за импорт российского дизельного топлива. В письме руководителям отраслевых организаций он заявил, что такие действия могут нарушать федеральное законодательство.

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Предупреждение прозвучало на фоне критики президента Дональда Трампа из-за его заявления о закупке российского дизеля для снижения цен на топливо. Об этом пишет POLITICO.

Раскин предупредил нефтяные компании о последствиях импорта российского дизеля

Джейми Раскин, демократ от штата Мэриленд и член юридического комитета Палаты представителей США, в понедельник направил письма руководителям отраслевых организаций.

Письмо адресовали руководителям Американского института нефти, Американской ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, а также главе Торговой палаты США.

Раскин заявил, что компании, которые будут импортировать российское дизельное топливо в рамках сделки, заключенной президентом Дональдом Трампом с Кремлем, будут привлечены к ответственности.

"Ваши члены теперь предупреждены о том, что участие в любых попытках помочь президенту Путину продавать российское дизельное топливо в США является явным и опасным нарушением федерального закона", – написал конгрессмен.

Он также подчеркнул, что компании, которые решат участвовать в таких операциях, будут действовать на свой страх и риск.

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"Те, кто решает действовать таким образом, делают это на свой страх и риск и, несомненно, будут привлечены к ответственности в полной мере по закону, будь то при нынешней администрации или при следующей", – заявил Раскин.

Какое наказание грозит за импорт российского топлива

В письме Раскин отметил, что импорт российского дизельного топлива в США может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

По его словам, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

Конгрессмен также предостерег нефтяную отрасль от импорта или переработки российского топлива, находящегося под санкциями США.

Главные истории дня

Как сообщает POLITICO, Раскин может возглавить влиятельный Судебный комитет Палаты представителей, если демократы получат контроль над палатой по итогам выборов на следующей неделе.

Трамп столкнулся с критикой из-за планов закупать российское дизельное топливо

Заявление Раскина прозвучало после того, как в начале октября Дональд Трамп сообщил о намерении США закупать российское дизельное топливо, чтобы снизить цены на топливо.

Согласно приведенным в материале данным, на тот момент цены на топливо были на 2,70 доллара за галлон выше, чем годом ранее.

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Планы президента вызвали критику со стороны представителей обеих партий.

В Белом доме отвергли обвинения в незаконности договоренностей. Пресс-секретарь администрации Тейлор Роджерс заявила, что сделка соответствует действующему законодательству.

"Демократы уже дают понять, что у них в очередной раз нет планов по улучшению жизни американцев, и вместо этого они продолжат свою десятилетнюю одержимость расследованием деятельности президента Трампа", – заявила Роджерс.

Партия российского дизеля уже направляется в США

По данным Reuters, на которые ссылается издание, как минимум одна партия российского дизельного топлива направляется в Соединенные Штаты. Ее прибытие ожидается на следующей неделе.

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Ранее в понедельник Axios сообщило, что законодатели-демократы уже обратились к портовым властям и банкам с просьбой сохранить все записи, связанные с приемом партий российского дизеля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший вице-президент США Майк Пенс также выступил с резким заявлением, осудив решение администрации Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского энергетического сектора. По его словам, такой шаг является прямой поддержкой военной машины Кремля.