Из братского Израиля сообщают.

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Тамтешній прем’єр Нетаньягу запропонував колишньому керівнику Генштаба Айзенкотові

(лідеру опозиції, яка набрала менше голосів, але завдяки ще й арабській підтримці отримала шанс сформувати уряд)

"прем’єрити" по черзі, причому першим буде Айзенкот,

сам Нетаньягу отримає тимчасовий статус "прем’єра за ротацією" з відповідним імунітетом,

а потім вони обміняються посадами,

й з цього приводу вже йдуть перемовини.

Я не знаю, чи вийде це в країні професійних євреїв, адже там безліч підводних каменюк,

але щось подібне було би вельми доречним-корисним для України щодо її президентів

та й взагалі для всіх так званих цивілізованих держав,

що вже стогнуть від своєї дурної демократії,

з-за якої в ціх країнах, включно з головною в світі, все постійно-регулярно розвертається на 180 градусів,

причому, звісно, з відповідними, м’яко кажучи, особистими неприємностями невдалому попередникові [й усій його команді] від [ненадовго] щасливого переможця.

"Президент за ротацією" – це було б саме те…

[Чорновіл – будь ласка, ротаційний Кравчук, підготуватись!;

чи то:

Ющенко – будь ласка, ротаційний Я..

Я, ти, він, вона…

Будь-яке іноземне втручання, не кажучи про війну, позбавлене жодного сенсу!]

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