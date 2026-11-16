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"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-Даби

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,5 т.
Кит Келлог
Кит Келлог. Источник: Getty Images

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог выразил осторожный оптимизм относительно перспектив завершения российско-украинской войны. Поводом для этого стало представительство сторон на переговорах в Абу-Даби: там, считает он, наконец были люди, уполномоченные принимать решения и заинтересованные в поиске компромисса.

Такое мнение Келлог озвучил в интервью "Суспільному". В то же время он убежден, что быстрого заключения соглашения точно не будет.

Келлог считает, что мирные переговоры наконец могут сдвинуться с мертвой точки

Келлог выразил осторожный оптимизм относительно перспектив завершения войны после последнего раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Шансы на достижение положительного результата, по его мнению, растут, поскольку к переговорному процессу наконец привлечены люди, которые имеют полномочия принимать решения и заинтересованы в поиске компромисса.

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Положительным сигналом Келлог считает то, что, хотя российскую делегацию возглавил печально известный помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, придерживающийся жесткой позиции и озвучивающий сомнительные заявления – Россию на переговорах представляла целая команда, в которой не нашлось места Кириллу Дмитриеву.

"Это означает, что вы будете разговаривать с людьми, заинтересованными в поиске решения – по крайней мере, я на это надеюсь", – отметил Келлог.

Он также положительно оценил украинскую делегацию, в которую вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия.

"Думаю, что сейчас, хотя обе стороны и являются "ястребами", за столом переговоров наконец сидят нужные люди", – подчеркнул генерал.

В то же время он не верит, что соглашение удастся заключить быстро. Хотя надлежащее представительство обеих сторон уже является важным шагом в этом направлении.

Келлог акцентировал внимание на попытках Москвы сместить акцент переговоров с завершения войны против Украины на формирование новой архитектуры безопасности в Европе.

По его словам, такое поведение типично для России, которая пытается искать альтернативные варианты обсуждения. Однако украинская и европейская стороны не должны позволить Кремлю отвлечь внимание от главного вопроса – прекращения войны.

Келлог считает очень важным участие в процессе представителей Европейского Союза, НАТО и европейских государств, в частности Германии, Великобритании, Франции и Италии. По его мнению, их присутствие должно помочь защитить европейские интересы.

"Именно украинская и европейская делегации должны сказать: "Нет, мы на это не пойдем", – подчеркнул генерал.

Бывший спецпредставитель Трампа также выразил надежду, что США останутся посредником в переговорах и не будут непосредственно участвовать в финальных договоренностях.

В качестве одного из возможных вариантов постепенного продвижения к миру Келлог назвал модель поэтапного прекращения огня вдоль линии фронта. По его убеждению, главное сейчас – чтобы за столом переговоров были представители Украины, России и Европы, уполномоченные принимать решения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби.

Он отметил, что против прекращения огня выступает сам Путин, а также высказался о присутствии Европы на переговорах.

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