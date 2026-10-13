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"За что Украина воюет уже почти 13 лет?" Порошенко призвал Раду не потерять поддержку США и вернуть на рассмотрение Антикоррупционную стратегию

Мария ШевчукМария Шевчук
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"За что Украина воюет уже почти 13 лет?" Порошенко призвал Раду не потерять поддержку США и вернуть на рассмотрение Антикоррупционную стратегию
Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде. Источник: пресс-служба «Европейской солидарности»

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде призвал вернуть на рассмотрение парламента проект Антикоррупционной стратегии, который монобольшинство сняло с повестки дня. Порошенко отметил, что коррупция – это внутренний враг Украины. Он также призвал власть обеспечить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, которая крайне необходима нашему государству.

"За что воюет Украина уже почти 13 долгих лет, проливая кровь? За нашу родную землю? Безусловно. За украинский народ, за людей? Прежде всего. Но в первую очередь мы воюем за свободу, за суверенитет и за право самостоятельно принимать решения. За жизнь в собственном государстве по собственным правилам. Для того, чтобы не получать приказов ни из Москвы, ни из других столиц", – сказал Порошенко.

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"Мы очень ценим наших партнеров. И это не пустые слова. Мы должны обеспечить, чтобы партнеры поддерживали нас не потому, что кто-то послушен, а потому, что мы разделяем общие ценности", – считает пятый президент.

"Мы не имеем права потерять Соединенные Штаты. Я говорю об этом с февраля 2025 года, со времени катастрофы в Овальном кабинете. Нам как стране, это наш жизненный интерес, необходимо обеспечить поддержку Соединенных Штатов, двухпартийную поддержку в Конгрессе, поддержку американского народа. И для этого нужна дипломатия – парламентская, государственная, народная. Я подчеркиваю, что кризис в отношениях – не повод для обид и громких заявлений. Сейчас время для серьезной дипломатии", – убежден Порошенко.

"Украина заинтересована в прекращении огня. Наконец-то мы услышали об этом и от властей. А не то, что Минска-3 не будет и что перед прекращением огня мы будем требовать каких-то гарантий безопасности или чего-то еще. Нет. Немедленное, всеобъемлющее прекращение огня. На это мы должны направить наши усилия", – подчеркивает лидер оппозиции.

"Еще одно. А кто еще главный враг Украины, кроме Путина? Коррупция. Я не понимаю, почему сейчас в зале не стоит Антикоррупционная стратегия. Нас вчера уверяли, что мы должны проголосовать за закон о национальных меньшинствах, а о независимости антикоррупционных органов почему-то забыли? Мы требуем вынести Антикоррупционную стратегию на обсуждение в зале", – резюмировал Порошенко.

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