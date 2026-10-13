"За что Украина воюет уже почти 13 лет?" Порошенко призвал Раду не потерять поддержку США и вернуть на рассмотрение Антикоррупционную стратегию

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде призвал вернуть на рассмотрение парламента проект Антикоррупционной стратегии, который монобольшинство сняло с повестки дня. Порошенко отметил, что коррупция – это внутренний враг Украины. Он также призвал власть обеспечить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, которая крайне необходима нашему государству.

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"За что воюет Украина уже почти 13 долгих лет, проливая кровь? За нашу родную землю? Безусловно. За украинский народ, за людей? Прежде всего. Но в первую очередь мы воюем за свободу, за суверенитет и за право самостоятельно принимать решения. За жизнь в собственном государстве по собственным правилам. Для того, чтобы не получать приказов ни из Москвы, ни из других столиц", – сказал Порошенко.

"Мы очень ценим наших партнеров. И это не пустые слова. Мы должны обеспечить, чтобы партнеры поддерживали нас не потому, что кто-то послушен, а потому, что мы разделяем общие ценности", – считает пятый президент.

"Мы не имеем права потерять Соединенные Штаты. Я говорю об этом с февраля 2025 года, со времени катастрофы в Овальном кабинете. Нам как стране, это наш жизненный интерес, необходимо обеспечить поддержку Соединенных Штатов, двухпартийную поддержку в Конгрессе, поддержку американского народа. И для этого нужна дипломатия – парламентская, государственная, народная. Я подчеркиваю, что кризис в отношениях – не повод для обид и громких заявлений. Сейчас время для серьезной дипломатии", – убежден Порошенко.

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"Украина заинтересована в прекращении огня. Наконец-то мы услышали об этом и от властей. А не то, что Минска-3 не будет и что перед прекращением огня мы будем требовать каких-то гарантий безопасности или чего-то еще. Нет. Немедленное, всеобъемлющее прекращение огня. На это мы должны направить наши усилия", – подчеркивает лидер оппозиции.

"Еще одно. А кто еще главный враг Украины, кроме Путина? Коррупция. Я не понимаю, почему сейчас в зале не стоит Антикоррупционная стратегия. Нас вчера уверяли, что мы должны проголосовать за закон о национальных меньшинствах, а о независимости антикоррупционных органов почему-то забыли? Мы требуем вынести Антикоррупционную стратегию на обсуждение в зале", – резюмировал Порошенко.

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