За бывшую заместительницу главы ОП Мудру внесли залог в размере 20 млн грн: что известно о деле

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли залог, размер которого суд определил в 20 миллионов гривен. 25 августа фигурантку коррупционного дела "Форест Гамп" суд отправил в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога.

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Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

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