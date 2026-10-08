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За бывшую заместительницу главы ОП Мудру внесли залог в размере 20 млн грн: что известно о деле

Анна Якубец
Анна Якубец
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Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Источник: Офис президента Украины

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли залог, размер которого суд определил в 20 миллионов гривен. 25 августа фигурантку коррупционного дела "Форест Гамп" суд отправил в СИЗО на 60 суток с возможностью внесения залога.

Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

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