''С тиранами не договариваются – их останавливают'': Ющенко написал открытое письмо Трампу в связи с соглашением с РФ

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с открытым письмом на фоне договоренностей с Россией о поставках дизельного топлива на мировой рынок. Он призвал не идти на уступки Кремлю и подчеркнул опасность экономического сотрудничества с агрессором.

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Письмо Ющенко опубликовал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что Украина не откажется от своей земли, и акцентировал внимание на том, что тиранов нужно останавливать, а не договариваться с ними.

Уступки РФ только увеличивают ее аппетиты

Бывший украинский лидер объяснил, что в письме решил обратиться к Трампу без формальных дипломатических фраз, как один человек к другому и как президент к президенту, для которого важны свобода и человеческое достоинство.

Он подчеркнул, что стремление к свободе глубоко укоренилось в истории нашего государства и передается из поколения в поколение. Украинцы не заинтересованы в чужих территориях, но никогда добровольно не откажутся от своих.

"Посмотрите на то, что происходит в Украине прямо сейчас, в эту минуту. Наши города каждый день и каждую ночь сотрясаются от российских баллистических ракет и тяжелых авиабомб. И бьют они не по военным объектам – враг целенаправленно уничтожает мирных людей, пытаясь выжечь нашу свободу. Они бьют по обычным жилым домам в древнем Киеве, по спящим кварталам в Запорожье, Одессе, Днепре и Харьковской области", – говорится в обращении к Трампу.

Ющенко подчеркнул, что стоило главе Белого дома лишь заговорить о возможности каких-то "уступок" российскому диктатору Владимиру Путину, "как Кремль сразу же "поблагодарил" за это очередными кровавыми ударами".

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Сегодня, по его словам, жизнь украинцев похожа на ад.

​"И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни – это подпитывать его военную машину", – подчеркнул экс-президент.

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Ющенко напомнил Трампу об исторических уроках для США

Ющенко напомнил Трампу, что после распада СССР Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности, закрепленные Будапештским меморандумом 1994 года с участием США и других государств. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен забывать о взятых на себя обязательствах перед Украиной.

Ющенко также вернулся к историческому опыту Соединенных Штатов и напомнил о торговле американским топливом с Японией в 1930-х годах. По его словам, попытки поддерживать стабильность с помощью экономических связей не предотвратили нападение на Перл-Харбор.

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"И поэтому в заключение я хочу сказать самое главное – то, что должен понять весь мир и Вы лично, господин президент. Украинская идентичность – это непокорность. Мы – народ с глубокими корнями, привязанный к своей земле любовью, трудом и духом свободы. Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим свою Землю. Это наш дом, данный нам Богом под этим высоким солнцем. Мы здесь были, мы здесь есть и мы всегда будем! Нас невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться, потому что в наших жилах течет кровь свободных людей. С тиранами не договариваются – их останавливают!" – подытожил экс-президент Украины.

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Как писал OBOZ.UA, на днях президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением".