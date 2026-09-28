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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Блог |

Из последних известий: что Куба для Трампа, то Европа для Путина

Из последних известий: что Куба для Трампа, то Европа для Путина
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Источник: White House

Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой, поскольку для этого "нет оснований" и "нет никаких реальных побудительных мотивов".

Далее текст на языке оригинала

Це вже зовсім не є стандартним запевненням у мирі, адже "підстави й мотиви" можуть з’явитися будь-якої миті.

Тож перекладаю з мордорської:

Готуйтеся всі до війни, й потім не кажіть, що вас не попереджали.

Майже водночас Трамп заявив, що очікує на домовленість між США й Кубою і не вважає, що для цього знадобляться військові.

Коли в ООН Трамп назвав Кубу державою, що не відбулася, пообіцявши, що на острів прийде свобода, кубинська делегація залишила залу, але пізніше міністр закордонних справ Куби Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита до діалогу зі Сполученими Штатами.

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Тож за умови гарної поведінки потенційних жертв Путін не нападатиме на Європу, а Трамп на Кубу, вирішуючи власні завдання інакше.

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