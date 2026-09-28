Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой, поскольку для этого "нет оснований" и "нет никаких реальных побудительных мотивов".

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Це вже зовсім не є стандартним запевненням у мирі, адже "підстави й мотиви" можуть з’явитися будь-якої миті.

Тож перекладаю з мордорської:

Готуйтеся всі до війни, й потім не кажіть, що вас не попереджали.

Майже водночас Трамп заявив, що очікує на домовленість між США й Кубою і не вважає, що для цього знадобляться військові.

Коли в ООН Трамп назвав Кубу державою, що не відбулася, пообіцявши, що на острів прийде свобода, кубинська делегація залишила залу, але пізніше міністр закордонних справ Куби Родрігес заявив, що його країна завжди відкрита до діалогу зі Сполученими Штатами.

Тож за умови гарної поведінки потенційних жертв Путін не нападатиме на Європу, а Трамп на Кубу, вирішуючи власні завдання інакше.

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