В Кремле заявили, что вопрос участия европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине пока не согласован. Российская сторона настаивает, что сначала нужно продолжить трехсторонние встречи с участием Украины, США и России.

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 ноября заявил журналистам Reuters, что Москва не давала согласия на расширение формата переговоров. Его слова противоречат заявлениям американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые после встречи с Владимиром Путиным сообщили, что Европа присоединится к следующему раунду.

Разные заявления сторон

Ушаков пояснил, что сейчас обсуждается проведение следующего раунда переговоров в трехстороннем формате. По его словам, предыдущие консультации возобновились в Абу-Даби несколько дней назад, и стороны договорились продолжить их.

В то же время конкретную дату следующей встречи еще не определили. Вопрос о расширении формата, о котором говорят отдельные участники переговорного процесса, с Россией не согласовывали.

"Сейчас обсуждается проведение следующего раунда в трехстороннем формате. Дату еще не согласовали, а расширение формата – некоторые об этом говорят – с нами не согласовывали", – сказал помощник Путина.

Условия Кремля

Отвечая на вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия согласилась на участие Европы, Ушаков заявил, что для принятия такого решения еще предстоит проделать значительную работу.

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В частности, по его словам, сначала может потребоваться провести еще один или даже несколько раундов трехсторонних переговоров.

Он также отметил, что решение будет зависеть от того, получит ли Москва от европейских стран "четкий сигнал" относительно их намерений и возможного вклада в достижение урегулирования войны в Украине.

Кто будет представлять Европу

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе в Абу-Даби впервые за девять месяцев состоялись переговоры с участием представителей Украины, США и России.

Главные истории дня

После этого американские спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с диктатором Путиным. По итогам встречи они заявили, что европейские представители примут участие в следующем раунде переговоров.

В то же время председатель Европейского совета Антониу Кошта 13 ноября сообщил, что лидеры Евросоюза согласовали состав европейской команды для переговоров по Украине.

В нее должны войти пять крупных военных держав – Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, которая не является членом ЕС. Также предусмотрено участие институтов Европейского Союза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская сторона обсудила следующие шаги мирного процесса с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Также участники переговоров начали готовить повестку дня следующей многосторонней встречи, которую планируют провести в ближайшее время.