С страной наконец-то нужно говорить честно: Порошенко объяснил, как он видит процесс прекращения войны и что для этого нужно сделать

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что для прекращения войны Украина должна сначала добиться всеобъемлющего прекращения огня, заручиться поддержкой партнеров и использовать период затишья для масштабного укрепления ВСУ и собственного оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны вестись с позиции силы, а способность Украины продолжать сопротивление должна быть заложена, прежде всего, в Государственном бюджете на 2027 год.

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Об этом Порошенко заявил в своем обращении. Он призвал власть направить все доступные ресурсы на укрепление военного потенциала Украины, поскольку, по его словам, именно сильная армия должна создать условия, при которых дипломатия сможет заставить российского президента Владимира Путина согласиться на реальное прекращение огня.

Сначала прекращение огня, потом переговоры

Порошенко заявил, что Украине нужна четкая стратегия завершения войны, поскольку война на изнурение не может длиться бесконечно.

Он предложил в качестве основы стратегии немедленное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня — на суше, в воздухе и на море. После этого, по его словам, Украина должна заручиться поддержкой всех партнеров и вести переговоры столько, сколько будет необходимо.

При этом прекращение огня, подчеркнул Порошенко, не означает признания оккупации или отказа от украинских территорий.

"Каждый день затишья Украина должна использовать для перевооружения армии, развития собственного оборонно-промышленного комплекса, производства ракет, дронов, средств ПВО, ПДТР, РЭБ, боеприпасов, восстановления экономики и укрепления наших союзов", — заявил он.

По мнению Порошенко, процесс урегулирования отношений между Украиной и Россией может длиться десятилетиями, однако украинцы не должны все это время гибнуть.

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Сила нужна нам не вместо дипломатии, а для дипломатии

Порошенко заявил, что Украина должна продемонстрировать России способность продолжать борьбу и сорвать ставку Кремля на изнурение.

"Если мы действительно хотим заставить Россию прекратить огонь, это должно быть видно в Госбюджете-2027", — подчеркнул он.

По его словам, бюджет должен предусматривать достаточные ресурсы для обеспечения армии оружием, личным составом, боеприпасами и технологиями.

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В то же время Порошенко заявил, что его команда выступает против любых ограничений численности и вооружения ВСУ в угоду России, а также против демилитаризации Украины.

Он назвал неизменными для своей политической силы приоритеты "Армия, язык, вера, НАТО, Европейский Союз" и заявил, что вопросы украинской языковой и культурной политики являются вопросами суверенитета и национальной безопасности.

Порошенко предлагает направить на оборону 515 млрд грн

Отдельно Порошенко остановился на проекте госбюджета на 2027 год. По его словам, "Европейская Солидарность" нашла 515 млрд грн дополнительных средств, которые, по мнению партии, можно и нужно направить исключительно на обеспечение армии.

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Среди предложенных источников он назвал 87 млрд грн, которые предлагается высвободить за счет пересмотра расходов на государственный аппарат, а также 161,5 млрд грн расходов на потребление и развитие министерств и ведомств.

Еще одним источником Порошенко назвал сокращение ряда расходов, от которых, по его оценке, государство может отказаться во время войны. Речь идет, в частности, о:

41 млрд грн на дороги;

35 млрд грн на программы денежных выплат;

16 млрд грн на программу "3 тысячи километров";

10 млрд грн на скрининг;

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9,4 млрд грн на кэшбэк, "инвестнянь" и индустриальные парки;

1,62 млрд грн на телемарафон.

Кроме того, Порошенко предложил направить на нужды обороны 200 млрд грн из резерва сектора безопасности и обороны и 46 млрд грн из Резервного фонда.

"Все, что государство может мобилизовать для укрепления обороны, должно работать на оборону", — заявил он.

Отдельно предлагается увеличить военный НДФЛ для бригад

Порошенко также заявил, что его команда предлагает оставить непосредственно боевым бригадам большую часть военного налога на доходы физических лиц.

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По его словам, речь идет о 33 млрд грн, которые могут быть переданы боевым подразделениям.

Он подчеркнул, что все доступные ресурсы должны быть направлены на повышение боеспособности ВСУ, а государство во время войны не должно увеличивать расходы на комфорт чиновничьего аппарата быстрее, чем растут возможности украинской армии.

Порошенко связал укрепление армии с евроинтеграцией

Отдельно лидер "Европейской Солидарности" обратил внимание на невыполненные, по его словам, обязательства Украины перед европейскими партнерами, которые финансируют значительную часть дефицита государственного бюджета.

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Порошенко подчеркнул, что европейская финансовая помощь способствует поддержанию макрофинансовой стабильности, работе государственного аппарата и выполнению социальных обязательств. Это, по его словам, позволяет направлять больше собственных средств Украины на нужды Вооруженных Сил.

По мнению Порошенко, европейская интеграция, финансовая поддержка партнеров и укрепление украинской армии должны быть частями одной стратегии – сделать Украину достаточно сильной, чтобы Россия поняла бесперспективность продолжения войны.

"Сила нужна нам не вместо дипломатии, а для дипломатии. Тогда будет результат", — подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петр Порошенко озвучил простой план мира. По его словам, в первую очередь необходимо направить все усилия и ресурсы на укрепление ВСУ.