Евросоюз официально открыл второй и третий кластеры в переговорах о вступлении Украины: что это означает
В "супервторник", 13 октября, Совет Европейского Союза официально открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины в объединение. Это произошло на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге.
Об этом заявил государственный министр по вопросам европейских дел и обороны Ирландии Томас Бирн, передает "Укринформ".
"На этой четвертой межправительственной конференции с Украиной Совет ЕС открыл кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", – сказал он.
Дополняется...
Читайте также
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!