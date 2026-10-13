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Евросоюз официально открыл второй и третий кластеры в переговорах о вступлении Украины: что это означает

София ЗакревскаяСофия Закревская
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Евросоюз официально открыл второй и третий кластеры в переговорах о вступлении Украины: что это означает
Членство Украины в ЕС. Источник: European Commission

В "супервторник", 13 октября, Совет Европейского Союза официально открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины в объединение. Это произошло на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге.

Об этом заявил государственный министр по вопросам европейских дел и обороны Ирландии Томас Бирн, передает "Укринформ".

"На этой четвертой межправительственной конференции с Украиной Совет ЕС открыл кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", – сказал он.

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