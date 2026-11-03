"Евросолидарность" требует отчета силовиков из-за конфликта в Петропавловской Борщаговке

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к председателю Верховной Рады с призывом немедленно собрать согласительный совет и пригласить на него руководство Нацполиции, ГБР, СБУ, а также Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца и Уполномоченную по правам военнослужащих Ольгу Решетилову, чтобы заслушать полную информацию об инциденте в Петропавловской Борщаговке.

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Об этом в соцсетях сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Этот скандал продемонстрировал полный провал информационной политики власти, которая за годы полномасштабного вторжения влила миллиарды в пропагандистский олигархический марафон, но не смогла сформировать правильные посылы относительно мобилизации как важной составляющей сохранения украинской государственности и справедливости по отношению к тем военнослужащим, которые уже 12-й или 5-й год на войне", – констатирует Геращенко.

"Ключевая проблема в том, что Верховный Главнокомандующий полностью избегает проблем мобилизации. Наша фракция настаивает на встрече Зеленского с руководителями парламентских фракций и серьезном разговоре о справедливой мобилизации, обеспечении Сил обороны, увеличении денежного обеспечения как мотивации для службы. Очевидно, что менеджмент в Армии должен быть модернизирован, изменен, учитывать стандарты НАТО, и мы начали этот разговор с министром обороны и Главнокомандующим. Уважение к человеку, сохранение жизни – должно быть в центре внимания", – отмечает депутат.

"Потребности ВСУ должны быть учтены в бюджете на 2027 год, правительство обязано найти средства на повышение денежного обеспечения. "ЕС" нашла в проекте бюджета 515 млрд грн, которые стоит перенаправить с марафонов и кешбэков на ВСУ", – напомнила Геращенко.

"Марафон и анонимные ТГ-каналы власти следует не спонсировать, а давно закрыть, потому что они уже создают риски для национальной безопасности страны. И это наше жесткое требование!", – пишет Ирина Геращенко.

"На авторитете ВСУ держится украинская государственность. Но правда и в том, что мобилизация и бронь для избранных давно стали элементами шантажа, угроз или коррупции, а должны основываться на справедливости. Мобилизационные мероприятия не могут попирать честь и достоинство граждан, создавать угрозы для их здоровья и должны проводиться с учетом прав человека, на чем постоянно настаивает и Уполномоченный ВР, получающий многочисленные жалобы. Военное положение ограничивает права и свободы граждан, но не ставит Конституцию на паузу. Поэтому соблюдение законов и прав человека в Украине никто не отменял", – отмечает сопредседатель фракции.

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"Власть же злоупотребляет военным положением, внедряя авторитарные тенденции, бронируя позитивных блогеров, которые оправдывают коррупцию и бездействие. ВР не должна самоустраняться от этих сложных тем, поэтому нужно немедленно собрать согласительный совет", – считает Геращенко.

"Ну и пришло время рассмотреть наши законопроекты о сроках службы, справедливой ротации, мотивационных пакетах и увеличении денежного довольствия ВСУ. От правоохранительных органов ждем прозрачного и справедливого расследования инцидента в Петропавловской Борщаговке", – пишет Ирина Геращенко.

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