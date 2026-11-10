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"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
3,3 т.
"Европейская солидарность" на первом месте: опрос раскрыл, какие партии готовы поддержать украинцы на выборах
Иллюстративное изображение. Девушка проводит опрос. Источник: magnific.com

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, за партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" проголосовали бы 10,4% опрошенных. В то же время среди тех, кто придет на выборы и определился с выбором (это 66,3% опрошенных), "Европейская Солидарность" набирает 15,8%.

В целом поддержка партии "Европейская солидарность" с декабря 2025 года держится в пределах 9,0–11,0%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который компания Active Group провела 8 ноября 2026 года с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Каковы результаты опроса

Результаты исследования показали показали, какие партии готовы поддержать украинцы на потенциальных выборах в Верховную Раду. Так, согласно опросу, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" проголосовали бы 10,4% опрошенных. Партию Валерия Залужного поддержали бы 8,3%, партию Владимира Зеленского – 8,1%.

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Следующими идут партии Игоря Терехова и Кирилла Буданова – по 5,7%, "Национальный корпус" (Андрей Билецкий) – 5,1%, партия Михаила Федорова – 4,8%. За "Батькивщину" (Юлия Тимошенко) проголосовали бы 4,1%, за партию "Азов" (Денис Прокопенко) – 3,8%, за "Разумную политику" (Дмитрий Разумков) – 3,0%. Партию Алексея Гончаренко поддерживают 2,8%, "24 августа" (Сергей Притула) – 2,5%, партию Юрия Бойко – 2,0%.

Против всех проголосовали бы или испортили бюллетень 9,7%, на выборы не пошли бы 11,1%, еще 12,9% не определились.

Результаты опроса.Источник: Скриншот

66,3% опрошенных придут на выборы и определились с выбором. Среди них за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 15,8%, партия Залужного получила бы 12,5%, партия Зеленского – 12,2%. Партии Терехова и Буданова набирают по 8,6%, "Национальный корпус" – 7,6%, партия Федорова – 7,2%.

Результаты исследования.Источник: Скриншот

Согласно данным трекера Active Group "Пульс", поддержка партии "Европейская солидарность" с декабря 2025 года держится в пределах 9,0–11,0%. Поддержка партии Залужного снизилась с 14,2% в декабре 2025 года до 8,3%. "Слуга народа" и партия Зеленского имели 10,4% в декабре, сейчас 8,1%. Поддержка партии Буданова снизилась с 9,3% до 5,7%.

Результаты опроса.Источник: Скриншот

Опрос провела компания Active Group в период 8 ноября 2026 года с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology" методом самостоятельного заполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка составила 1000 анкет, репрезентативных по возрасту, полу и региону Украины (кроме временно оккупированных территорий). Погрешность не превышает 3,1%. Динамика определена по данным трекера Active Group "Пульс" (декабрь 2025 – август 2026 года).

Ранее OBOZ.UA сообщал о результатах опроса, проведенного в октябре Киевским международным институтом социологии, о том, как украинцы относятся к ударам по российским НПЗ и сколько готовы терпеть войну.

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