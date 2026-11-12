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Европарламент намерен признать геноцидом действия РФ в отношении украинских детей: что известно

Мария ШевчукМария Шевчук
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Европарламент намерен признать геноцидом действия РФ в отношении украинских детей: что известно
Неприятие преступлений России против украинских детей объединяет даже те политические силы Европарламента, которые не всегда благосклонны к Украине. Источник: European parliament

В Европарламенте состоялись дебаты на тему "Украинские дети, которых насильно депортировали в Россию или которые живут на территориях Украины, оккупированных Россией".

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, присутствовавшая на дебатах по приглашению руководства Европарламента.

"Ожидаем принятия соответствующей резолюции. Предварительно текст резолюции будет очень сильным! Европарламент намерен заявить, что действия РФ в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства ЕС официально признать их таковыми", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Дебаты состоялись по совместной инициативе заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк и вице-президента Европарламента Евы Копач.

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"Впервые во время дебатов акцентированно поднимался вопрос не только похищенных и вывезенных в Россию украинских детей, но и судьбы тех, кто находится на временно оккупированных территориях. А это как минимум 1,6 млн детей", – отметила Елена Кондратюк.

По ее словам, это уже не первая резолюция, посвященная украинским детям, которую обсуждает и намерен принять Европарламент: "однако для нас важно, что она касается именно милитаризации и индоктринации украинских детей.

На этом акцентировала внимание и высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, открывая дебаты. Она подчеркнула, что существуют многочисленные доказательства организованной Россией кампании по депортации, милитаризации и уничтожению идентичности украинских детей, о чем свидетельствует и доклад ОБСЕ за этот год. По убеждению Каи Каллас, все это дает все основания говорить о совершении Россией преступления против человечности.

Свои проекты резолюций подали 6 политических групп Европарламента. Их представители также выступили во время дебатов.

Во время дебатов от крупнейшей политической группы Европейской народной партии, в частности, выступила и вице-президент Европарламента Ева Копач. Она призвала посмотреть на эту войну глазами украинских детей, которых Россия разлучает с родными, принудительно усыновляет, лишает идентичности и запрещает им говорить на украинском языке.

"На всех моих встречах в Европарламенте на этой пленарной неделе я также буду говорить о следующих важных шагах: необходимости усиления санкций против всех причастных к преступлениям против детей и унификации санкционных списков. Это о справедливости и об ответственности. За каждым преступлением РФ против украинских детей стоят конкретные организации и люди, которые не должны чувствовать себя безнаказанными", – отметила вице-спикер Елена Кондратюк

Подводя итоги, заместитель Председателя Верховной Рады отметила, что благодаря этим дебатам идеологически разные политические группы Европейского парламента обратили внимание на сенсативную тему преступлений РФ против украинских детей.

"Это очень важно для огласки и адвокации санкций. Неприятие преступлений России против украинских детей объединяет даже те политические силы Европарламента, которые не всегда благосклонны к Украине. Ведь то зло, которое совершает Россия в отношении украинских детей, категорически противоречит любым европейским ценностям и человечности как таковой", – подытожила Елена Кондратюк.

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