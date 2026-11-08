Европа примет участие в переговорах по поводу войны в Украине в Абу-Даби – МИД Франции

В ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены на переговорах о завершении войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.

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Результаты встречи напрямую будут касаться будущего континента. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL во время программы Le Grand Jury.

Европа будет должным образом представлена на переговорах, а Франция обязательно присоединится к дискуссиям. При этом он пока не уточнил, кто именно будет представлять Париж на встрече.

"Европейцы будут хорошо представлены, и Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях. Я пока не могу сказать вам, кто именно будет представлять Францию по этому случаю, но она там точно будет", – подчеркнул Барро.

Он также объяснил, что в последние недели европейские страны активнее отстаивали свою позицию перед американским посредником. В частности, они дали понять, что любые договоренности, касающиеся будущего Европейского континента, не могут приниматься без учета их ожиданий и требований.

"Франция донесет голос Европы, которая является первой заинтересованной стороной", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия раскрыла состав своей делегации на предстоящие переговоры с США и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ), которые состоятся 10-11 ноября. В команду войдут представители министерства иностранных дел, генерального штаба и даже военной разведки РФ.