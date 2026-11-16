Европа ищет альтернативы американскому военному ПО Palantir: в Reuters раскрыли, что происходит

Европейские страны активизировали поиск альтернатив американскому программному обеспечению Palantir Technologies, которое используют для выполнения военных задач. Стремясь уменьшить зависимость от технологий США, министерства обороны все чаще обращаются к местным разработчикам, которые конкурируют за контракты.

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Об этом говорится в материале Reuters, авторы которого исследовали, как европейские военные ищут замену американской платформе. Для этого журналисты пообщались с представителями оборонных ведомств и военных структур нескольких стран.

Сейчас Европа не располагает разработкой, которая могла бы сравниться с Palantir по масштабам, опыту развертывания и практического применения. Поэтому перед военными стоит дилемма: продолжать полагаться на проверенную американскую технологию или выбирать собственные решения, которые дадут больше самостоятельности, но пока уступают ей по уровню развития.

Такие системы позволяют военным быстро анализировать большие объемы данных, выявлять потенциальные угрозы и определять дальнейшие действия, в частности цели для поражения. Это помогает ускорить принятие решений во время боевых операций.

Одной из компаний, работающих над такими разработками, является немецкая Helsing. На прошлой неделе она представила систему военной разведки Clarity. В компании заявили, что готовы в течение нескольких месяцев поставить ее начальную версию немецкой военной бригаде, дислоцированной в Литве. Это подразделение Бундесвера считают одним из тех, которые с наибольшей вероятностью окажутся непосредственно на передовой в случае войны с Россией.

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Германия уже сформировала короткий список потенциальных альтернатив Palantir, однако самой американской компании среди кандидатов нет. По словам источника, знакомого с ситуацией, ни один из рассматриваемых вариантов не сравнится по возможностям с американским программным обеспечением. В то же время их считают достаточными для нужд немецких военных: они должны обеспечить контроль страны над собственными данными и в течение года покрыть около 80% необходимых потребностей.

Франция также работает над собственной военной платформой с искусственным интеллектом под названием Arcadia. К ее созданию планируют привлечь нескольких поставщиков. Заместитель руководителя французского агентства оборонных закупок Александр Лагусс сообщил Reuters, что часть контрактов планируют заключить до конца года, а к середине 2027-го подготовить рабочую версию, пригодную для использования в войсках.

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Нидерланды, которые уже пользуются отдельными продуктами Palantir, также планируют в течение двух лет перейти на европейское программное обеспечение. Как сообщил министр оборонных закупок страны Дерк Босвейк, военные уже проводят встречи с потенциальными поставщиками. Вероятно, для этого придется объединить решения нидерландских и других европейских компаний.

"В Европе немало знаний в сфере искусственного интеллекта и принятия решений, но они разрознены. И именно в этом заключается проблема", – отметил Босвейк.

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Почему европейские военные до сих пор полагаются на Palantir

Разработку Palantir – Maven Smart System – широко используют украинские военные в войне против России. Она также стала основным программным обеспечением американской армии: Пентагон применял ее, в частности, во время войны с Ираном в этом году.

В прошлом году Maven Smart System начал использовать военный штаб НАТО. А в июне 2026-го альянс объявил, что система готова к регулярному оперативному применению во всех его структурах.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич ранее рассказал Reuters, что пока не нашел другого решения, которое могло бы так же гибко объединять и анализировать большие массивы разнородных данных.

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В то же время использование таких технологий ставит важные вопросы: как защитить данные, кто будет обучать системы искусственного интеллекта и смогут ли разные платформы беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. На этом подчеркнул начальник Сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Среди других европейских компаний, разрабатывающих военное программное обеспечение, – датская Systematic. Ее продукт SitaWare используют Бундесвер и некоторые структуры НАТО. В этом направлении также работают французские оборонные компании Thales и Safran и парижский стартап Comand AI.

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Тем временем Palantir пытается развеять опасения европейских партнеров по поводу зависимости от американских технологий. В компании заверяют, что ее систему искусственного интеллекта, которую использует НАТО, нельзя дистанционно отключить из США с помощью так называемого "выключателя".

Международный директор Palantir Луис Мосли заявил Reuters, что интерес к продукции компании в Европе остается высоким. В частности, в прошлом году Министерство обороны Великобритании заключило с американским разработчиком трехлетнее соглашение о сотрудничестве.

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Мосли также надеется убедить Германию выбрать программное обеспечение Palantir. Среди главных аргументов компании – то, что ее разработка уже прошла проверку в боевых условиях и используется на практике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина использует систему Palantir для анализа разведданных, определения целей и планирования боевых операций. По данным The Washington Post, платформа помогала ВСУ во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях, а также при нанесении точных ударов по складам боеприпасов и штабам российских войск.

Система объединяет информацию из разных источников, в частности спутниковые снимки, радиолокационные данные и фотографии российской техники. С помощью искусственного интеллекта она помогает устанавливать местонахождение противника, выбирать цели и средства поражения, а также оценивать результаты ударов.