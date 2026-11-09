Европа спрашивает: что такое "Карфоген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к России"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряВыставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииВыставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делахТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Европа спрашивает: что такое "Карфоген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
612
Европа спрашивает: что такое "Карфоген?" Порошенко требует срочно вызвать силовиков в Раду для отчета
Порошенко требует немедленно отстранить силовиков, задействованных в "Карфагене". Источник: eurosolidarity.org

Петр Порошенко призвал срочно вызвать для отчета руководителей правоохранительных органов, ставших фигурантами резонансного расследования НАБУ и САП "Карфаген". Он также подчеркнул, что отсутствие реформ в сфере верховенства права блокирует членство Украины в Европейском Союзе, что подтвердил последний Отчет о расширении Европейской Комиссии.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде 

"Уже полчаса парламент должен был голосовать за необходимые европейские законы. Уже полчаса Верховная Рада, высший законодательный и контрольный орган государства, должна была заслушивать то, что шокировало всех украинцев, всю Европу, весь мир – дело "Карфагена", – сказал Порошенко.

"Я вернулся вместе с коллегами из Брюсселя. Был принят эпохальный Enlargement Report. Мне кажется, что их было принято два: один для всего мира, а другой – для руководства государства и парламента. Для всего мира было отмечено: Украина не зафиксировала, в отличие от Черногории, Албании и даже Молдовы, дату завершения переговоров о закрытии кластеров и вступлении. Единственная из четырех. Нет, руководство государства этого не видит", – констатирует Порошенко.

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
31,6 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
31,6 т.
Кто врет, или Возможный преступник от Украины на переговорах с РФ и США
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
23,5 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
23,5 т.
"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео
Мария ШевчукМария Шевчук
9,9 т.
"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"
9,9 т.
"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"

"Украина не выполнила план реформ, в отличие от трех государств. Перед Украиной пока не красный, а желтый свет. Но от нас с вами и от правительства зависит, чтобы мы не остановили движение в Европу", – отмечает Порошенко.

"В Европе нам всем задают вопрос: можете объяснить, что такое "Карфаген"? Это уже не коррупция, это уже не кража денег, это сращивание государственной власти с бандитами. Это переход правоохранительных органов на сторону бандитизма. Это убийство и увечье мирных и независимых граждан не только Путиным, но и правоохранительными органами государства", – возмутился лидер оппозиции.

"Я хочу поддержать лидеров фракций, которые сегодня требовали начать этот день с заслушивания руководителей правоохранительных органов, задействованных в "Карфагене". Их немедленного отстранения, чтобы они не могли влиять на ход расследования. И я шокирован, когда прихожу в парламент и вижу – ничего не происходит", – сказал Петр Порошенко.

Похожие темы
Операция "Карфаген"Вступление Украины в ЕСВерховная Рада УкраиныПартия "Европейская солидарность"Петр ПорошенкоПетр Порошенко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!