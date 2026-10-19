"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину

На фоне приближения зимы и угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины НАТО должно в срочном порядке рассмотреть возможность защиты украинского неба от российских ракет и дронов с помощью европейской авиации. Это позволило бы уберечь гражданское население от попыток Кремля оставить миллионы людей без электроэнергии, отопления и воды, не втягивая Альянс в прямую войну с Москвой.

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Об этом говорится в материале The Telegraph, автором которого является британский военный эксперт, бывший полковник ВС Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он призвал Великобританию, Францию и других союзников по НАТО безотлагательно рассмотреть вопрос об осуществлении оборонительной воздушной миссии над Украиной.

По словам автора, российское наступление на поле боя терпит неудачи, а украинские военные на отдельных участках Донбасса оттесняют оккупантов. Из-за этого Кремль возвращается к привычной тактике — пытается сломить моральный дух украинцев ударами по городам и критически важной инфраструктуре.

Как НАТО может защитить Украину

Европа не может бесконечно ждать решения Вашингтона, поскольку политика США и президента Дональда Трампа становится все менее предсказуемой. В то же время Великобритания, Франция и их союзники обладают значительными авиационными возможностями, которые следует использовать для защиты украинского гражданского населения.

В качестве примера он привёл перехват иранских ракет и беспилотников британскими и французскими силами на Ближнем Востоке. По его мнению, если западная авиация может помогать защищать гражданское население и критически важную инфраструктуру в этом регионе, аналогичную возможность стоит рассмотреть и для Украины.

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В то же время бывший полковник признал, что такая операция будет сопряжена с серьезными военными и политическими рисками. Россия располагает мощными системами противовоздушной обороны С-300 и С-400, поэтому любая миссия должна быть тщательно спланирована, чтобы минимизировать опасность для самолетов союзников и не допустить эскалации конфликта.

В частности, он предложил рассмотреть возможность применения истребителей F-35, которые находятся на вооружении нескольких европейских стран. Благодаря малозаметности и современным датчикам эти самолеты могли бы выполнять оборонительные задачи с меньшим риском поражения российскими ракетными комплексами.

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Кроме того, западные истребители могут применять дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, что позволило бы перехватывать воздушные цели, не приближаясь слишком близко к российским средствам ПВО.

Почему Европа не может медлить

Автор подчеркнул, что для такой миссии необходимы четкий мандат, согласованные правила применения силы и тесная координация между союзниками. Ее целью должно быть перехват угроз для украинских гражданских лиц, а не атаки на территорию России.

Он также подчеркнул необходимость усилить помощь Украине для восстановления энергетической инфраструктуры, обеспечения резервных мощностей и ремонта поврежденных объектов. Это помогло бы поддерживать электроснабжение и отопление даже после новых российских атак.

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По мнению военного эксперта, если Кремлю не удастся добиться успеха ни на поле боя, ни попытками заморозить Украину зимой, его возможности продолжать войну могут сузиться. Это потенциально создаст условия для переговоров и поможет Украине добиваться справедливого мира с позиции силы.

В заключение автор упомянул собственный опыт работы в Сирии, где наблюдал последствия российских авиаударов по гражданским объектам. Он призвал Запад извлечь уроки из предыдущих ошибок и не допустить повторения подобной трагедии в Украине.

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"Способность есть; нужна политическая воля, чтобы использовать её разумно", — подытожил он.

Напомним, Россия адаптирует реактивные беспилотники для усиления ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Оккупанты пытаются перегрузить украинскую ПВО массированными атаками, готовясь к новой зимней кампании террора.

Как писал OBOZ.UA, украинские истребители F-16 играют важную роль в противодействии российским реактивным беспилотникам. По словам президента Владимира Зеленского, украинская авиация сбивает около 50–55 % таких дронов, а в отдельных случаях этот показатель достигает 60 %.