Еврокомиссия высказалась о неудовлетворительной работе Госфинмониторинга!

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Об этом говорится в отчете о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС (Ukraine 2026 Report).

Кроме того, Еврокомиссия в этом же отчете призывает внедрить прозрачную и конкурентную процедуру отбора руководителя ведомства.

Там прямо говорится о том, что эффективность работы Финмона НИЗКАЯ.

"В 2025 году материалов, переданных правоохранителям, стало больше (1 441 против 1 053), но существенно сократилось количество материалов, переданных в НАБУ, уменьшилось количество запросов в иностранные юрисдикции (455 против 621), а и без того небольшая доля уголовных производств, открытых на их основе, сократилась до 2,5 %"

Поэтому Еврокомиссия рекомендует усилить операционную независимость и административную способность учреждения.

И вообще, о какой эффективности Госфинмониторинга мы можем говорить, когда во главе стоит Пронин! Который ничего другого эффективно сделать не может, только организует разные "окошки" для легализации денег на залоги фигурантов коррупционных дел.

К самому Пронину уже накопилась куча вопросов. И между своими вояжами по Мексике он никак не может добраться до заседания ВСК.

Что он до сих пор делает на этой должности? Что это за позор?

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