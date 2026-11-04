Еврокомиссия представила обновленную модель расширения ЕС: что она предусматривает

Еврокомиссия предложила новые правила, согласно которым страны-кандидаты смогут постепенно участвовать в работе Евросоюза еще до официального вступления. В частности, они получат доступ к отдельным программам, направлениям политики и общему рынку ЕС.

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Все будет зависеть от того, насколько успешно страны будут проводить необходимые реформы. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Что изменится для стран-кандидатов

Новая модель, по оценке Еврокомиссии, позволит странам-кандидатам получать экономические и социальные преимущества еще во время подготовки к вступлению. Она также должна ускорить согласование национального законодательства с нормами ЕС, усилить государственные институты и укрепить доверие между сторонами.

В основу обновленного подхода положены четыре принципа:

Заслуги – переход к следующему этапу интеграции будет зависеть от реальных успехов страны в проведении реформ.

Условность – продвижение к ЕС возможно только при условии выполнения установленных требований в рамках переговорных глав.

Обратимость – если страна откажется от реформ или начнет отступать от них, доступ к программам и рынкам Евросоюза могут ограничить или отменить.

Стратегическая согласованность – страны-кандидаты должны придерживаться общего внешнеполитического курса и политики безопасности ЕС.

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Что дает постепенное сближение с ЕС

Еврокомиссия отмечает, что постепенная интеграция уже дает практические результаты. В частности, с 1 января 2026 года Украина и Молдова присоединились к единой роуминговой зоне ЕС, что позволило пользоваться мобильной связью без дополнительной платы.

Также банки Молдовы и ряда стран Западных Балкан вошли в платежную систему SEPA, благодаря чему международные переводы стали быстрее и дешевле.

Кроме того, между ЕС, Молдовой и странами Западных Балкан заработали так называемые зеленые коридоры для грузового транспорта. Они сократили время ожидания на границах и упростили торговлю.

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А в течение 2021–2025 годов более 25 тысяч студентов и преподавателей из стран-кандидатов воспользовались возможностями обучения и стажировки по программе Erasmus+.

В то же время новая модель не заменяет традиционный процесс вступления в ЕС, а дополняет его. Она предусматривает карту интеграции по 33 переговорным разделам, объединенным в шесть тематических кластеров. Для оценки прогресса Еврокомиссия будет проводить ежегодные консультации со странами-партнерами.

В зависимости от уровня готовности страны смогут получить доступ к внутренним программам ЕС, сотрудничеству с его агентствами и постепенной интеграции во внутренний рынок.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Совет Европейского Союза официально открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины в объединение. Это произошло на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге, где аналогичное решение приняли и в отношении Молдовы.

Были открыты кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".