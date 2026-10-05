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"ЕС продолжает активную работу": Каллас оценила вероятность возобновления санкций против Усманова и Фридмана

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
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"ЕС продолжает активную работу": Каллас оценила вероятность возобновления санкций против Усманова и Фридмана
Кая Каллас. Иллюстративное фото. Источник: english.republika.mk

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не ожидает, что в ближайшее время российские олигархи Алишер Усманов и Михаил Фридман вновь попадут под санкции Евросоюза. В то же время в ЕС продолжается работа над новыми ограничениями.

Об этом Кая Каллас заявила 5 октября после заседания Совета ассоциации Молдова – ЕС в Брюсселе. Она ответила на вопрос о возможности повторного включения Усманова и Фридмана в санкционный список.

"Я не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время в отношении этих двух лиц", — сказала Каллас.

Она отметила, что ЕС в настоящее время готовит около 1600 новых позиций для включения в санкционные списки.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: в связи с решениями, принятыми две недели назад, 2998 позиций из санкционных списков будут оставаться в силе в течение трех лет. То есть у нас больше нет решения о продлении их действия каждые шесть месяцев", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

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Она добавила, что страны-члены ЕС могут свободно предлагать имена людей, которых, по их мнению, следует внести в санкционный список. Окончательное решение по таким предложениям принимают государства-члены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские олигархи начали изучать ситуацию вокруг Усманова и Фридмана после их исключения из санкционного списка ЕС. Некоторые бизнесмены надеются, что этот случай может стать прецедентом для обжалования собственных ограничений, хотя большинство собеседников считает решение в отношении двух олигархов связанным с особыми обстоятельствами.

В то же время Украина призвала ЕС не исключать Усманова и Фридмана из санкционного списка. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что причины для введения ограничений в отношении бизнесменов не изменились, а их отмена стала бы "неправильным сигналом для Москвы" в момент, когда санкционное давление на Россию необходимо усиливать.

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