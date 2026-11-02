ЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешать

Европа и Канада ищут способы укрепить собственную безопасность и экономическую самостоятельность в мире, где США при президентстве Дональда Трампа уже не воспринимаются как предсказуемый союзник, а Китай и Россия продолжают представлять экономическую и военную угрозу. Саммит ЕС–Канада в Монреале 29–30 октября 2026 года должен был дать ответ: превратится ли политическое сближение в практическое партнерство и как Канада и Евросоюз должны совместно снизить экономическую зависимость от крупных держав, не превращая это в открытое противостояние с Вашингтоном или Пекином.

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По итогам саммита Евросоюз и Канада при участии премьер-министра Канады Марка Карни, президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объявили о создании стратегического альянса. Как отмечается в совместном заявлении: "союз был сформирован в ответ на геополитическую напряженность, раскол в мировой экономике, а также борьбу за ресурсы и мировое соперничество в сфере высоких технологий".

Для Украины этот вопрос гораздо шире дипломатических деклараций. Речь идет о союзе ближайших партнеров, а значит, о еще большей поддержке и финансировании, оборонной промышленности, доступе к критически важным ресурсам, санкционном давлении на Россию и способности Европы и Канады действовать без постоянной зависимости от решений Вашингтона.

О том, что стоит за сближением Евросоюза и Канады – в материале OBOZ.UA

Альянс для развития и защиты

Причины сближения стороны не скрывают. Мировая экономика переживает период раскола, обостряется борьба за ресурсы, а конкуренция в целом становится все жестче. В этих условиях Оттава и Брюссель хотят иметь больше общего для защиты своих экономик и укрепления позиций на мировых рынках.

На саммите договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах – от торговли, энергетики и критически важного сырья до цифровых технологий, финансов и обороны. Среди конкретных результатов – завершение переговоров по соглашению о цифровой торговле. Оно должно упростить обмен данными между странами и облегчить работу компаний на обоих рынках. Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования.

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Отдельное направление – доступ к критически важным ресурсам и развитие новых технологий. Европейский инвестиционный банк будет работать с Канадой над привлечением инвестиций в добычу стратегического сырья. Кроме того, Канада присоединится к европейской программе высокопроизводительных вычислений EuroHPC. Это открывает возможности для совместных проектов в сфере искусственного интеллекта и вычислительных технологий.

Не обошли стороной и вопросы безопасности. Канада и ЕС планируют активнее сотрудничать в противодействии киберугрозам, дезинформации и гибридным атакам. Особое внимание уделят Арктике, где растет угроза не только со стороны России и Китая, но уже и со стороны США.

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В совместном заявлении также подтверждена поддержка Украины. Канада и Евросоюз выступают за продолжение помощи Киеву, усиление давления на Россию и участие в будущем восстановлении Украины. Стороны отдельно подчеркнули необходимость возвращения украинских военнопленных, гражданских заложников и детей, которых Россия незаконно вывезла.

Зачем Оттаве сближение с Европой

Политика Дональда Трампа заставляет союзников Вашингтона пересматривать собственные расчеты. Торговые конфликты, давление на партнеров и неопределенность относительно американских обязательств заставляют и Европу, и Канаду искать дополнительные возможности для защиты своих интересов.

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Для канадского премьера Марка Карни сближение с Евросоюзом – способ снизить зависимость от американского рынка и расширить круг партнеров. Около 70% канадского экспорта приходится на американский рынок, тогда как доля ЕС во внешней торговле страны составляет около 9%. Оттава заинтересована в том, чтобы расширить круг торговых партнеров и снизить зависимость от одного рынка. Для европейцев Канада – партнер с большими запасами природных ресурсов, развитой промышленностью и важным географическим положением в Северной Америке.

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Экономический фундамент для сближения уже существует. В 2025 году торговля товарами и услугами между ЕС и Канадой составляла около 130 млрд евро – более чем на 80% больше, чем в 2016 году. Две стороны вместе обеспечивают почти пятую часть мирового ВВП и около 19% мировой торговли товарами и услугами. Основой экономических отношений является Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение CETA, которое временно применяется с 2017 года. Оно отменило пошлины на 98% тарифных позиций.

Отдельное направление – критически важное сырье. Канада обладает значительными ресурсами и компетенциями в горнодобывающей отрасли, необходимыми для производства аккумуляторов, электромобилей и другой высокотехнологичной продукции. Европа, со своей стороны, может предложить инвестиции, промышленные мощности и большой рынок сбыта. Совместные проекты в этой сфере помогли бы ЕС снизить риски, связанные с концентрацией добычи и переработки отдельных критически важных материалов в небольшом числе стран.

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Отдельно Карни продвигает концепцию сотрудничества средних держав, которые не хотят оставаться один на один с крупными центрами силы. Эта идея перекликается с интересами европейских стран, стремящихся сохранить международный порядок, основанный на правилах, и не допустить превращения торговли в инструмент политического принуждения. В сентябре 2026 года ЕС и Канада вместе с рядом других государств запустили инициативу Partners for Multilateralism, направленную на укрепление и реформирование международных институтов.

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Арктика и безопасность: еще одна причина тесной дружбы

Экономическими интересами сотрудничество Канады и ЕС не ограничивается. Отдельное место на переговорах заняла Арктика, где усиливается военная и экономическая конкуренция России, США и Китая. Для Канады это непосредственно вопрос национальной безопасности, для Европы – защита северного фланга и стабильности важного стратегического региона. Особую обеспокоенность европейцев вызывает восстановление российской военной инфраструктуры в Арктике. Расширение российского военного присутствия меняет ситуацию с безопасностью далеко за пределами Севера. Кроме того, таяние льдов открывает новые транспортные маршруты и усиливает интерес крупных держав к природным ресурсам региона. В Брюсселе понимают, что без Канады, обладающей одной из крупнейших арктических территорий в мире, европейская политика в отношении Севера будет неполной.Стороны договорились углубить диалог по арктической безопасности, развивать обмен информацией и сотрудничать в сфере защиты критической инфраструктуры.

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Важным остается и оборонное партнерство. В июне 2025 года ЕС и Канада подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, а в феврале 2026 года Канада стала первой страной за пределами Европы, присоединившейся к программе SAFE. Этот механизм предусматривает до 150 млрд евро кредитного финансирования для поддержки оборонных закупок и производства в Европе. Участие Канады открывает ее оборонным компаниям возможности присоединяться к соответствующим проектам. Первый конкретный результат появился уже в июне 2026 года. Канадская компания Marconi Technologies из Монреаля получила заказ на производство тактических радиостанций ORION для польского киберкомандования. Этот пример демонстрирует, как политическое сближение может превращаться в промышленную кооперацию, рабочие места и контракты. Для европейских стран это также возможность расширять круг поставщиков оборонной продукции.

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Почему Брюссель и Оттава спешат

Время проведения саммита имеет особое значение. Переговоры в Монреале состоялись за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября 2026 года. Европейские и канадские политики стремятся закрепить договоренности до того, как изменится внутриполитическая ситуация в США или возникнут новые препятствия для сотрудничества.

Есть и европейский риск. Во Франции набирает политический вес "Национальное объединение" Марин Ле Пен, представители которого критически относятся к европейской интеграции и торговому соглашению с Канадой. Если в отдельных странах усилятся силы, которые ставят национальные интересы выше общих решений ЕС, согласовывать новые договоренности с Канадой станет сложнее. Поэтому европейские и канадские чиновники рассматривают нынешний момент как возможность заключить долгосрочные договоренности, которые переживут смену правительств.

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Украина: новый альянс – новые возможности для поддержки

Для Украины сближение Канады и Евросоюза имеет вполне практическое значение. В совместном заявлении стороны подтвердили готовность продолжать политическую, финансовую, военную и дипломатическую поддержку Украины. Однако сейчас для Киева особенно остро стоит вопрос финансирования на 2027 год. По сообщениям, появлявшимся накануне саммита, Евросоюз ищет дополнительные 70 млрд евро, чтобы покрыть потребности Украины. Привлечение Канады и других партнеров могло бы помочь закрыть эту потребность. По итогам встречи Марк Карни объявил, что его страна выделит 500 млн евро в запланированный Европейским Союзом кредит для Украины в размере 90 млрд евро. И это лишь "первоначальный взнос", отметил премьер-министр Канады.

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Не менее важна военная составляющая. Европейские страны наращивают производство боеприпасов, систем противовоздушной обороны и беспилотников, а Канада может присоединиться к совместным оборонным проектам. Более тесное промышленное сотрудничество открывает возможности не только для поставок готовой продукции, но и для совместного производства. Украине, со своей стороны, есть что предложить: опыт современной войны, технологии производства дронов, разработки в сфере радиоэлектронной борьбы и практические решения для противодействия российским атакам. Все это может стать основой взаимовыгодных проектов с канадскими и европейскими компаниями. Украинские предприятия могут стать участниками новых производственных цепочек, а после завершения войны канадские и европейские инвестиции могут быть направлены на восстановление инфраструктуры, энергетики и промышленности.

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В то же время новый альянс не сможет автоматически заменить американскую поддержку. Возможности США в сфере разведки, логистики, поставок отдельных видов вооружения и финансирования остаются масштабными, и быстро воспроизвести их силами Канады и Европы будет сложно.

Для Украины главное, чтобы договоренности Оттавы и Брюсселя превратились в долгосрочные финансовые обязательства, конкретные оборонные контракты и совместные промышленные проекты. Именно по этим результатам Киев сможет оценить реальную пользу нового партнерства.

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Особый статус Канады в ЕС: почему возникли разногласия

Одной из самых заметных дискуссий накануне саммита стало предложение Урсулы фон дер Ляйен предоставить Канаде статус ассоциированного участника Европейского Союза. В сентябрьском обращении о положении Евросоюза она предложила создать модель, которая позволила бы Оттаве сблизиться с европейскими институтами без полноценного членства. Географически Канада не может стать членом ЕС по действующим правилам расширения, однако стороны могут углублять сотрудничество посредством отдельных соглашений и совместных программ. Канадский премьер также хочет, чтобы его страна стала первым ассоциированным членом ЕС. Идея предполагает гораздо более глубокую интеграцию без полноценного вступления в объединение. Вместе с тем в самой Европе инициатива вызвала возражения. Германия и Франция обратили внимание на то, что понятие "ассоциированное членство" не имеет определенного юридического содержания в системе ЕС. Берлин также был недоволен тем, что предложение прозвучало без предварительного согласования с государствами-членами.

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До начала саммита стороны убрали спорное упоминание об ассоциированном членстве из проекта совместной декларации. Вместо этого они договорились работать над "еще более тесной ассоциацией" и продолжить переговоры до следующего саммита в 2027 году. Однако 29 октября фон дер Ляйен вновь публично поддержала идею ассоциированного статуса, назвав ее моделью ассоциации без вступления в Союз. По итогам договорились о другой формулировке: Канада и Евросоюз будут работать над "еще более тесной ассоциацией", а до следующего саммита в 2027 году должны определить, что именно будет предусматривать такая модель сотрудничества. Формально Канада не получила статус ассоциированного члена ЕС. Но от этой идеи стороны не отказались. До саммита 2027 года стороны должны разработать модель "еще более тесной ассоциации", которая будет предусматривать углубленное сотрудничество без вступления Канады в ЕС.

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Что может помешать новому союзу

Несмотря на общие интересы, сближение Канады и Европы имеет свои ограничения, и его не стоит трактовать как создание антиамериканского союза. Обе стороны остаются тесно связанными с США экономически и в вопросах безопасности. ЕС и Канада хотят снизить уязвимость перед односторонними решениями Вашингтона, характер которых может не измениться даже после Дональда Трампа. Европа и Канада не могут мгновенно избавиться от этой зависимости. Для Канады американский рынок остается ключевым, и европейский рынок не сможет быстро заменить его по масштабам. Существует и риск реакции Вашингтона. Если Трамп воспримет сближение ЕС и Канады как попытку создать экономический или политический блок против США, это может осложнить торговые переговоры и усилить давление.

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Для ЕС проблема другая. Европейские страны не имеют единого взгляда на то, насколько глубокой должна быть интеграция Канады. Идея ассоциированного членства вызвала возражения части государств ЕС, поскольку такого юридического статуса в европейских договорах нет. В итоге новый альянс пока больше похож на попытку создать дополнительную систему экономической и безопасности опоры, чем на формирование нового политического блока. Насколько прочной она окажется, будет зависеть от того, смогут ли Оттава и Брюссель реализовать уже заявленные договоренности.

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Канада ищет альтернативу США

Канада сегодня пытается диверсифицировать свои международные связи, прежде всего экономические, и снизить зависимость от Соединенных Штатов. Это одна из главных причин ее сближения с Европейским Союзом – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, о настроениях в Канаде он мог судить не только по публичным заявлениям, но и во время недавней командировки, в рамках которой состоялись встречи с канадскими парламентариями, спикером парламента, руководителями комитетов и представителями правительства провинции Онтарио. Вопрос отношений с США и сближения с Европой неоднократно поднимался во время этих разговоров.

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По мнению Мережко, традиционные добрососедские отношения между Вашингтоном и Оттавой переживают серьезные изменения. Канадские политики открыто говорят о тарифной войне со стороны администрации Дональда Трампа. В этих условиях Оттава уже не может рассчитывать, что Соединенные Штаты всегда будут надежным экономическим партнером.

"Канада понимает, что не может в полной мере полагаться на своего соседа, поэтому ищет дополнительные возможности для сотрудничества с другими странами. Это касается прежде всего экономики, торговли и доступа к новым рынкам. Общее экономическое пространство с Европейским Союзом выгодно обеим сторонам: оно расширяет возможности для канадского бизнеса, так же как и для европейских компаний. Но есть и более широкая причина такого сближения. Мир меняется, и растет риск того, что крупные державы, прежде всего США и Китай, будут пытаться поделить мир на сферы влияния. Вместо международного порядка, основанного на праве и общих правилах, может утвердиться система, в которой судьбу малых и средних государств будут решать самые могущественные игроки. Выход для таких стран – объединяться, координировать свои действия и вместе защищать международное право. Именно об этом говорил и премьер Канады Марк Карни, описывая нынешние изменения в мировом порядке", – объясняет Мережко.

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Еще одно важное направление сотрудничества – оборона. Европейские страны наращивают военное производство, понимая, что их безопасность напрямую зависит от собственных промышленных возможностей. Канада также заинтересована в развитии оборонной промышленности и совместных проектах с европейскими партнерами. По мнению Мережко, здесь интересы Канады, Европы и Украины совпадают. Украина обладает боевым опытом, технологиями производства беспилотников и другими военными разработками, которые могут быть полезны для совместных оборонных программ. В то же время Канада остается одним из последовательных партнеров Киева. Во время встреч в парламенте канадские коллеги заверили украинскую делегацию в искренней поддержке.

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"Канадцы говорили нам, что поддержка Украины идет от сердца, ведь в стране большая украинская диаспора, многие люди имеют украинское происхождение. Но у этой поддержки есть и вполне рациональная основа. В Канаде понимают, что защита Украины – это также защита международного права и собственной безопасности. Не стоит забывать, что у Канады есть морская граница с Россией и она хорошо осознает опасность, которую представляет такой агрессивный сосед. К тому же в Вашингтоне меняется сама логика внешней политики. Доктрина Донро, новая версия доктрины Монро, предполагает особое внимание США к собственной сфере влияния в Западном полушарии. Для Канады это еще один повод задуматься о собственной безопасности и возможности самостоятельно защищать свои интересы. Поэтому сотрудничество с Европой и Украиной, в частности в военно-промышленной сфере, приобретает для Канады значение не просто партнерства, но и вопроса национальной безопасности", – отмечает Мережко.

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По его словам, сейчас речь идет не о полноправном вступлении в объединение, а о поиске модели, которая позволит Оттаве максимально приблизиться к европейским институтам и общей политике. Именно поэтому идею ассоциированного членства стоит рассматривать как начало более широкого процесса. Мережко отмечает, что во время общения канадские собеседники описывали нынешний этап отношений фразой: "Мы встречаемся с Евросоюзом, но еще не женаты". По его мнению, впереди переговоры о конкретных условиях такого партнерства, а его окончательный вид будет зависеть от политической воли как Оттавы, так и европейских столиц.