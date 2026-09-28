Европейский Союз разрабатывает "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны предусматривать четкий поэтапный путь к членству в блоке. Для этих четырех стран также планируется определить ориентировочные сроки завершения переговоров при условии проведения необходимых реформ.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии. По их словам, эти четыре государства считаются лидерами среди кандидатов на вступление в ЕС, однако до сих пор сталкиваются с медленным продвижением и неопределенностью в отношении сроков присоединения.

Условия и сроки вступления в ЕС

Отмечается, что "дорожные карты" должны более четко определить, каких именно реформ ожидают от каждой страны, а также установить соответствующие обязательства для нынешних членов ЕС. В документах планируется установить ориентировочные даты завершения групп реформ, известных как переговорные "кластеры".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября заявила о целевой поддержке стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса.

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос рассчитывает, что эти шаги сделают текущий сезон настоящей "осенью расширения".

В то же время на данном этапе не планируется предлагать "дорожные карты" Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Также их не получат Грузия, Турция и Сербия, чьи заявки, по данным Politico, фактически приостановлены из-за опасений относительно отступления от демократических принципов и реформирования судебной системы.

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В ЕС говорят о геополитической необходимости расширения

В ЕС всё чаще рассматривают расширение блока как геополитическую необходимость на фоне напряжённых отношений с партнёрами, в частности с США, конкуренции с Китаем и угроз со стороны России.

Кроме того, в ЕС пересматривают политику "предвступительной" подготовки. Речь идет о создании для стран-кандидатов более благоприятного пути к постепенной интеграции за счет экономических преимуществ и доступа к совместным проектам по мере выполнения реформ.

Главные истории дня

В то же время Еврокомиссия предлагает ввести защитные оговорки и переходные периоды для новых членов перед предоставлением им полноценных прав. Это необходимо для предотвращения ситуаций, когда новые страны могут блокировать решения блока, как это неоднократно делала Венгрия в отношении санкций против РФ и помощи Украине.

Ожидается, что 6 октября соответствующий пересмотр политики будет представлен высокопоставленным представителям ЕС. В то же время 15 октября лидеры стран-членов должны обсудить расширение ЕС и внутренние реформы в ходе двухдневного саммита в Брюсселе.

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Напомним, Украина и ЕС начали переговоры по кластеру "Основы", который стал первым тематическим блоком в процессе вступления нашего государства в Евросоюз. Он охватывает вопросы верховенства права, основополагающих прав и свобод, демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.

Как писал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет блокировать открытие переговорных кластеров для Украины. В то же время он отметил, что процесс вступления Украины в ЕС будет непростым.

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