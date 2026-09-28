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ЕС готовит "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории: в Politico раскрыли подробности

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
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ЕС готовит "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории: в Politico раскрыли подробности
ЕС разрабатывает «дорожные карты» с четким путем к членству.
Источник: Pexels

Европейский Союз разрабатывает "дорожные карты" для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории, которые должны предусматривать четкий поэтапный путь к членству в блоке. Для этих четырех стран также планируется определить ориентировочные сроки завершения переговоров при условии проведения необходимых реформ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии. По их словам, эти четыре государства считаются лидерами среди кандидатов на вступление в ЕС, однако до сих пор сталкиваются с медленным продвижением и неопределенностью в отношении сроков присоединения.

Условия и сроки вступления в ЕС

Отмечается, что "дорожные карты" должны более четко определить, каких именно реформ ожидают от каждой страны, а также установить соответствующие обязательства для нынешних членов ЕС. В документах планируется установить ориентировочные даты завершения групп реформ, известных как переговорные "кластеры".

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября заявила о целевой поддержке стран-кандидатов, достигших наибольшего прогресса.

ЕС готовит ''дорожные карты'' для вступления Украины, Молдовы, Албании и Черногории: в Politico раскрыли подробности

Європейський Союз. Ілюстративне фото.

Источник: Pexels

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос рассчитывает, что эти шаги сделают текущий сезон настоящей "осенью расширения".

В то же время на данном этапе не планируется предлагать "дорожные карты" Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Также их не получат Грузия, Турция и Сербия, чьи заявки, по данным Politico, фактически приостановлены из-за опасений относительно отступления от демократических принципов и реформирования судебной системы.

В ЕС говорят о геополитической необходимости расширения

В ЕС всё чаще рассматривают расширение блока как геополитическую необходимость на фоне напряжённых отношений с партнёрами, в частности с США, конкуренции с Китаем и угроз со стороны России.

Кроме того, в ЕС пересматривают политику "предвступительной" подготовки. Речь идет о создании для стран-кандидатов более благоприятного пути к постепенной интеграции за счет экономических преимуществ и доступа к совместным проектам по мере выполнения реформ.

В то же время Еврокомиссия предлагает ввести защитные оговорки и переходные периоды для новых членов перед предоставлением им полноценных прав. Это необходимо для предотвращения ситуаций, когда новые страны могут блокировать решения блока, как это неоднократно делала Венгрия в отношении санкций против РФ и помощи Украине.

Ожидается, что 6 октября соответствующий пересмотр политики будет представлен высокопоставленным представителям ЕС. В то же время 15 октября лидеры стран-членов должны обсудить расширение ЕС и внутренние реформы в ходе двухдневного саммита в Брюсселе.

Напомним, Украина и ЕС начали переговоры по кластеру "Основы", который стал первым тематическим блоком в процессе вступления нашего государства в Евросоюз. Он охватывает вопросы верховенства права, основополагающих прав и свобод, демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.

Как писал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет блокировать открытие переговорных кластеров для Украины. В то же время он отметил, что процесс вступления Украины в ЕС будет непростым.

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