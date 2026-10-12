"Единый рецепт": Сибига объяснил, как можно заставить Путина к реальным переговорам о мире

Россия согласится на серьезные переговоры о прекращении войны в Украине только под сильным давлением. Для этого необходимы лидерство США, ужесточение санкций и изоляция страны-агрессора.

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Об этом в интервью СМИ заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он добавил, что параллельно важно укреплять оборонный потенциал Украины, в частности дальнобойные возможности.

Условия для реального диалога с РФ

По словам главы МИД, РФ пока не испытывает достаточного давления, чтобы согласиться на серьезные переговоры о мире. Он убежден, что реальный диалог станет возможным, когда Москва окажется в ситуации, при которой продолжение войны будет для нее слишком дорогостоящим.

Для этого есть единственный "рецепт": необходимы активное лидерство США, усиление давления на РФ и ощутимые последствия агрессии для Владимира Путина и его окружения, считает Сибига. Также Россия должна осознать, что достичь своих целей в войне против Украины ей не удастся.

"Если говорить о повышении цены – это давление, санкции, этот рычаг есть и у США, и у других наших партнеров. Это, безусловно, замороженные российские активы, это очень больной вопрос для России, и именно это действительно заставит их сесть за стол переговоров", – объяснил чиновник.

Он добавил, что для принуждения России к серьезным переговорам необходимо усилить ее международную изоляцию, ведь сейчас российские политики продолжают контактировать с мировыми лидерами, а граждан РФ приглашают на культурные мероприятия и спортивные соревнования.

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Инструменты для принуждения РФ к диалогу

Глава МИД отметил, что Москва не демонстрирует готовности снижать агрессию, а напротив, усиливает ее в ответ на мирные инициативы. В противовес этому Украина вместе с американскими и европейскими партнерами подготовила собственные предложения по достижению мира.

"У нас есть такое понимание. Этот гордиев узел можно разрубить с помощью тех инструментов, которые еще не задействованы в полной мере. Это укрепление наших украинских оборонных возможностей, в частности дальнобойных, лицензии для нашего ОПК, укрепление армии, наша макрофинансовая стабильность", – сказал Сибига.

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По его словам, сочетание этих мер усилит давление на Россию и заставит ее начать реальные переговоры. Он подчеркнул, что Украина готова к такому диалогу.

"Украина готова. И мы это четко демонстрируем", – подытожил он.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждал, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста, а "обе стороны дали на это согласие".

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

Впоследствии Зеленский сообщил, что отдал приказы ВСУ относительно энергетического перемирия. Киев также ожидает, что российский диктатор Владимир Путин выполнит то, о чем сказал американский лидер Дональд Трамп.