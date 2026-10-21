Есть три аспекта: дипломат объяснил, что стоит за обострением отношений между Украиной и США

В отношениях между властями США и Украиной, которые в последнее время существенно ухудшились, следует учитывать три основных аспекта. С юридической точки зрения у США нет зафиксированных обязательств помогать нашему государству, поэтому они могут действовать здесь по собственному усмотрению.

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К тому же администрация Дональда Трампа пытается выиграть промежуточные выборы в Конгресс, обвинив Украину во всех проблемах американцев, а последние, хотя и поддерживают украинский народ, не голосуют на выборах с учетом этой поддержки. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Юридический аспект отношений США и Украины

Первым из трех важных для понимания отношений Украины и США и причин их ухудшения аспектов дипломат назвал юридический.

О нем, отметил Веселовский, упоминал и вице-президент США Джей Ди Венс, когда его спросили, является ли Украина союзником Соединенных Штатов и обязаны ли они нам помогать. По словам Венса, Украина не является членом НАТО, поэтому с юридической точки зрения она не союзникСША. Вашингтон рассматривает Киев как партнера – и здесь у Штатов значительно шире выбор возможных форм взаимодействия.

"У Соединенных Штатов нет перед нами конкретных юридических обязательств в отношении военной помощи. Соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы подписали много лет назад, фактически так и не стало действенным механизмом обеспечения поддержки. Подобные соглашения Соединенные Штаты имеют со многими странами, не являющимися членами НАТО. Однако они не содержат конкретных юридических обязательств, которые заставляли бы Вашингтон действовать определенным образом при определенных обстоятельствах. Поэтому, хорошо это или плохо, США имеют право самостоятельно решать, как действовать в отношении Украины: оказывать или не оказывать помощь, продавать или не продавать оружие, изменять или не изменять доступ к спутниковым системам. Юридически заставить их принять иное решение мы не можем", – подчеркнул дипломат.

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Политический аспект

Сейчас для администрации Трампа вопросом номер один является победа на промежуточных выборах в Конгресс. И здесь существует два сценария действий.

Первый заключается в предоставлении Украине необходимого оружия в нужном количестве (возможно, бесплатно) с параллельным усилением давления на Россию.

Второй сценарий, который и выбрали Трамп и его окружение, – убедить американцев, что во всем виновата Украина. Поэтому Белый дом активно делает из нашего государства "козла отпущения".

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"Мол, мы потратили на нее 300, 500, 800 миллиардов или даже триллион долларов, а она теперь разрушает российские заводы, из-за чего возникли проблемы с дизельным топливом. Получается, будто весь дизель в мире производила исключительно Российская Федерация, а без него американцам теперь совсем плохо... Именно об этом в другой форме говорил Трамп, а Венс изложил эту позицию подробнее", – подчеркнул Веселовский.

Эмоциональный аспект

Большинство американцев, безусловно, поддерживают Украину, а не Россию. Однако когда они идут голосовать – этот вопрос для них не был и не является главным.

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"Избиратели видят ценник на заправке: два года назад было три доллара, а теперь шесть за галлон топлива. И это уже не телевизор, где Трамп кричит, что во всем виновата Украина, разрушившая российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Люди видят конкретные цены и непосредственно ощущают последствия", – отметил Веселовский.

Какую цель преследует Зеленский, резко реагируя на действия администрации Трампа

Дипломат не разделяет мнение, что президент Украины Владимир Зеленский допускает достаточно резкие заявления в отношении политики администрации Трампа, чтобы дискредитировать его перед выборами в Конгресс.

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"Говорить, что Зеленский таким образом борется против Трампа, пытается его дискредитировать или ведет кампанию против него, я бы не стал. У украинского президента другая задача. С помощью иронии, языковых уловок и многочисленных интервью он пытается не уступить и не оказаться в ситуации, когда придется согласиться на американские условия. Он отвлекает внимание от главного вопроса: соглашаться на эти условия или нет. Зеленский надеется таким образом дотянуть до выборов и до того момента, когда американцам станет ясно, что Трамп превращается в "хромую утку", то есть теряет политическое влияние", – отметил экс-посол.

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Текущая ситуация делает Трампа еще более уязвимым. Зеленский же полностью осознал, что убедить президента США невозможно.

"Как выразился один из журналистов, в голове у американского президента только катарский Boeing за 400 миллионов долларов, который ему должны передать бесплатно. Трампа невозможно убедить, если он сосредоточен на собственных интересах. Но можно попытаться обойти его, действуя осторожно: не называть его так, как это делают американские политики или демократические оппоненты, не вступать с ним в прямую полемику. Например, вчера Зеленский снова разговаривал с Уиткоффом в Норвегии, и там, очевидно, снова повторяли те же аргументы: вы отдаете территории или нет? Нет, не отдаем. Тогда все. Но можно ответить и по-другому: как же мы можем их отдать, если там живут наши люди? То есть лексика, медийная активность, многочисленные поездки и интервью позволяют постоянно оставаться в центре внимания", – отметил Веселовский.

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Дипломат считает, что Зеленский овладел умением "одному собеседнику сказать одно, другому – другое, но при этом формулировать свою позицию так, чтобы не спровоцировать прямого столкновения с Трампом".

"Важно не повторить ошибку встречи в Овальном кабинете 28 февраля прошлого года. Поэтому он надеется, что после 4 ноября политический ландшафт изменится независимо от того, что еще будет говорить Трамп и кого будет обвинять. Возникнет новая политическая реальность. Конгресс, даже несмотря на позицию Трампа, может начать действовать иначе. Часть республиканцев, которые на самом деле не поддерживают его безоговорочно, может присоединиться к демократам, в частности в вопросах помощи Украине", – прогнозирует Веселовский.

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Как сообщал OBOZ.UA, президент США уже несколько дней повторяет, казалось бы, уже подзабытые заявления.

В частности, он заявил, что Зеленский должен стремиться завершить войну. А американские СМИ отмечают, что Трамп стремится заставить Украину заключить мирное соглашение с РФ до декабря, чтобы пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G-20 в Майами.

Также Трамп вновь упомянул о вымышленном "тупом генерале", из-за которого российские колонны техники в 2022 году "свернули с трассы в поля и увязли в грязи". Если бы не это, по его версии, война России против Украины могла бы закончиться за несколько часов.